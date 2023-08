René Franco lanza crítica a Ricardo Peralta por vestirse como RBD: “Tiene las rodillas manchadas”

Ricardo Peralta se defendió, muy a su estilo, de las críticas. Aunque puntualizó que sí es víctima del racismo de la sociedad.

Ricardo Peralta, mejor conocido como ‘la Loba’, se volvió objeto de críticas y burlas, luego de que compartió, en redes, el vestuario, al estilo RBD, para asistir al primer concierto del reencuentro de la agrupación, el cual se llevó a cabo en el Paso, Texas.

Detractores en redes sociales despotricaron en contra de la vestimenta del influencer. Subrayaron que tenía las rodillas percudidas.

Eso no fue todo. René Franco también se sumó a las críticas y consideró que ‘la Loba’ careció de dinero para recrear su cosplay óptimo de RBD.

Así fue el look de Ricardo Peralta al estilo RBD:

“Fue vestido de RBD con falda y corbata y todo. Luego se sacó una foto y la subió y la gente comenzó a criticarlo”, dijo René en La Taquilla.

Agregó: “Me pasan la foto y me dicen ‘¿Qué opinas?’ Y yo pongo en mi Twitter: ‘Mal gusto, las botas están demasiado grandes. (…) Parece que se lo fue a comprar a una secu, ‘baratito’. Tiene las rodillas manchadas, con un color marrón que me hace preocuparme. No sé si está enfermo. Su pose es terrible y su escenario es muy simplón”.

René Franco despotricó contra ‘la Loba’. / Clasos

El periodista comentó que recibió ataques por su dar opinión. Dejó claro que él solo criticó su moda, aunque reiteró que la ropa de Peralta fue lo más “barato” que encontró: “Que se pague un stylist que lo vista bien de RBD, porque no está bien vestido”.

Como era natural, Ricardo Peralta se defendió, a su estilo, del ‘hate’. Sin embargo, destacó que sí ha sido víctima del racismo de la sociedad.