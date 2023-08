Taylor Swift en México: A Ricardo Peralta le clonan el boleto y se queda fuera del concierto

Muchos fans de Taylor Swift han reportado estafas o clonación de boletos para sus conciertos.

En medio de la euforia por los conciertos de Taylor Swift en CDMX, el influencer Ricardo Peralta denuncia que no pudo ingresar a la primera presentación de la cantante, debido a que unas personas le clonaron el boleto.

A través de redes sociales, el también ganador de MasterChef Celebrity 2022 contó que los trabajadores le impidieron entrar al Foro Sol, tras detectar que sus entradas ya habían sido clonadas.

Previo al desafortunado incidente, había compartido un video en el que estaba muy contento de asistir al evento, en compañía de todos sus amigos: “Ya estamos listos para The Eras Tour”, señaló mientras mostraba la vestimenta que sus acompañantes.

Posterior a eso, subió una historia a lado de un puesto de elotes, donde contaba su desafortunada situación: “Mi boleto fue clonado. No pude entrar a ver a Taylor Swift”.

Ricardo Peralta aseguró que estaba muy apenado con sus acompañantes por lo sucedido / Instagram: @torpecillo

Aunque no contó muchos detalles, todo parece indicar que Ricardo fue el encargado de comprar las entradas, pues externó que “no podía ver” a sus acompañantes “a la cara”.

“Me siento muy mal. No tengo cara para verlos, la verdad. Ya les cuento luego, ahorita no. En verdad, me puse muy triste y estaba muy enojado porque me dio mucha pena”, indicó.

En TVNotas te habíamos advertido de la posibilidad de estas desafortunadas situaciones por una supuesta venta indebida de los boletos del recuerdo del concierto, lo que auguraba un posible desastre en puerta.

La clonación de boletos en conciertos

Ricardo Peralta prometió que próximamente dará más detalles de lo sucedido / Instagram: @torpecillo

Un caso muy conocido de clonación de boletos es el que se dio cuando Bad Bunny se presentó en México, a finales del año pasado. En aquella ocasión, la empresa negó la sobreventa de boletos y prometió reembolsar más un 20% a todos los afectados.

Pese a que las boleteras no han sido muy claras con este tema, Maximilian Murck, director general de la plataforma de defensa de consumidores Tec-Check, explicó: “En la clonación de boletos hay que distinguir dos escenarios. Puede ser que trabajadores de Ticketmaster clonen boletos para después venderlos, o que consumidores con intenciones criminales copien los boletos y más tarde los revendan en plataformas como Viagogo”.

Para enfrentar esta situación, el experto indicó que se puede hacer un reclamo a la boletera o presentar una demanda colectiva frente a la Profeco.

Muchos fans han reportado ser víctimas de estafas o clonación de boletos en el concierto de Taylor Swift / Instagram: @taylorswift

