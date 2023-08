The Eras Tour: Taylor Swift realiza su primer concierto con gran éxito en la CDMX

Taylor Swift dará tres conciertos más en el Foro Sol. Sus fans están a tope de emoción.

La noche de este jueves 24 de agosto miles de seguidores de Taylor Swift se dieron cita en el Foro Sol para ver por primera vez en México a la cantante.

Las puertas del recinto se abrieron a las 16:30 y el lugar ya estaba abarrotado. Cientos de fanáticos se dieron cita para ser los primeros en entrar.

TVNotas pudo captar a varios swifties portando varias pulseras de colores que significan la conexión visual y emocional con la música de Taylor. Además, sin símbolo de unidad y amor entre los seguidores de la intérprete.

Los fieles seguidores de la cantante también lucieron extravagantes outfits para lucirse en el primer concierto de Taylor.

Al concierto también asistieron celebridades, ¡en fans! Captamos a Marisol González y Dalilah Polanco, quienes arribaron al Foro Sol con sus hijas.

Antes de la presentación más esperada, Sabrina Carpenter iluminó el escenario. Cantó algunos de éxitos para calentar motores entre los asistentes.

Los Fans iluminan el Foro Sol con las linternas de sus celulares a Sabrina Carpenter 😭 pic.twitter.com/QTxfughOf1 — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) August 25, 2023

A través de redes sociales varios fanáticos reportaron que el concierto dio inicio pasadas las 20:00 pm.

La cantante dio inició a su show con la canción ‘Cruel Summer’ al terminar fue ovacionada por el público presente. Sin duda la emoción de Taylor se notó y dedicó unas palabras: “Me hacen sentir increíble Ciudad de México. Me hacen sentir como que es mi primer show aquí. Me hacen sentir poderosa”.

Taylor deslumbró con su gran voz al público ya que interpretó más de 44 éxitos por más de 3 horas y con varios cambios de vestuario.

Así es como Mexico recibe a Taylor Swift esta noche en el foro sol #MexicoCityTSTheErasTour #TaylorSwiftTheErasTour pic.twitter.com/RSdL7IeJ9c — MORE (@mrmorevlogs) August 25, 2023

Cabe señalar que la cantante estadounidense dio algunas sorpresas en su primer show como cantar ‘August’, pero eso no fue todo ya que Taylor sorprendió con versión acústica de su tema ‘I forgot that you existed’ y ‘Sweet Nothing’.

JAJAJSJA UNHINGED TAYLOR CANTANDO I FORGOT THAT YOU EXISTED EN MÉXICO 💀🤣 pic.twitter.com/rxkwOHagbg — Andres Villalpando (@andresinparis) August 25, 2023

Swift cerró esta gran noche con dos canciones de su álbum Midnights: ‘Mastermind’ y ‘Karma’.

A través de la red social X se hicieron virales varios videos y fotografías. Entre las más vistas, destaca la imagen de cómo se veía el Foro Sol del aire. Sin duda Taylor Swift hizo vibrar a sus miles de fanáticos que se dieron cita esta noche.