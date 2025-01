Galilea Montijo revela el momento más oscuro de su vida y cómo logró superarlo

La conductora mexicana Galilea Montijo, reconocida por su carisma y talento en programas como La casa de los famosos México y Hoy, confesó en un emotivo episodio de Netas divinas que atravesó por un periodo profundamente oscuro en su vida. En ese entonces, Montijo consideró terminar con su vida debido a una acumulación de dolor y tristeza.

“Venía de una racha tan dolorosa, me pasaron tantas cosas con mucho dolor y tristeza. Llegó un momento en el que dije: ‘G...y, ya bajo de este tren llamado vida, me quiero ir a la fregada’”, relató Montijo al hablar sobre ese episodio.

La presentadora también admitió que los errores que había cometido la llevaron a sentirse fuera de lugar y sin propósito: “Decía: ‘G...y, ¿qué hago en este mundo? Me la vivo cagánd...’. Sentía que no servía para este mundo, todo lo estaba haciendo mal”, confesó con profunda honestidad.

Galilea Montijo: El impacto emocional y la lección aprendida

Montijo explicó que el dolor y los problemas parecían no tener fin, lo que la llevó a creer que no había solución a sus dificultades. Sin embargo, con el tiempo y tras un proceso de introspección, logró salir adelante: “Aprendí a soltar, a dejarme llevar, a no encabr...me”, dijo.

La conductora también enfatizó la importancia de permitirse sentir el dolor para poder superarlo: “Sí, vive ese dolor, llórale y lo que sigue”, expresó al reflexionar sobre su experiencia. Hoy, Galilea asegura que su vida se siente más ligera y que disfruta plenamente de cada aspecto de ella.

Una trayectoria destacada en 2024 para Galilea Montijo

El año 2024 fue particularmente exitoso para Galilea Montijo, quien no solo estuvo como la conductoras principal de las galas de la segunda temporada de La casa de los famosos México, sino que también se unió al elenco del programa Netas divinas. Además, sigue brillando en el matutino Hoy, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

A pesar de sus logros profesionales, Montijo ha dejado claro que su vida no siempre ha sido color de rosa. Tras dos años de haber enfrentado el momento más oscuro de su vida, Galilea Montijo se encuentra en una etapa de plenitud y bienestar.

“Sentía tanto dolor y tantos problemas que pensé que nada tenía solución. Pero hoy puedo decir que la vida puede ser más liviana”, aseguró la conductora, quien ahora disfruta al máximo cada momento.

