Galilea Montijo revela uno de los momentos más incómodos de su carrera en ‘Netas divinas’

En una reciente emisión de ‘Netas divinas’, Galilea Montijo dejó sorprendidas a sus compañeras y al público al revelar uno de los episodios más incómodos de su carrera.

La reconocida conductora de ‘Hoy’ y ‘La casa de los famosos México’ compartió una anécdota que, hasta ahora, había mantenido en secreto: un incidente ocurrido en plena transmisión en vivo, cuando apareció en pantalla en estado inconveniente debido a una inesperada combinación de medicamentos y alcohol.

Montijo explicó que el incidente ocurrió tras un cambio en su tratamiento con antidepresivos. Sin darse cuenta de los efectos secundarios, la conductora mezcló los medicamentos con un sorbo de cerveza, lo que provocó una reacción inesperada.

“Se me cruzaron los medicamentos nuevos que tenía antidepresivos y un traguito de cerveza. No me di cuenta de la transición... Según yo, estaba perfecto. Pero todo mundo me veía... Y sí, estaba en vivo”, relató Montijo entre risas.

Galilea enfrentó críticas por conducir en supuesto estado inconveniente

Las declaraciones de Galilea no pasaron desapercibidas, generando un gran revuelo entre los espectadores y en las redes sociales. Los comentarios no tardaron en aparecer, especialmente porque no es la primera vez que algunos usuarios sugieren que la conductora parece estar en estado “inconveniente” durante sus participaciones en televisión.

Montijo se ha enfrentado a estas especulaciones durante años, pero en esta ocasión decidió ser sincera y admitir que, efectivamente, hubo un momento en su carrera en el que se presentó en pantalla sin estar en su mejor estado.

Una carrera llena de éxitos, pero también de momentos difíciles

A sus 51 años, Galilea Montijo es una de las figuras más queridas y reconocidas de Televisa, con una trayectoria que abarca décadas frente a las cámaras. Su carisma y talento la han consolidado como una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, pero también ha enfrentado retos personales y profesionales.

Aunque Montijo rara vez habla de sus errores o tropiezos en público, esta vez decidió abrirse con el público de ‘Netas divinas’, mostrando una faceta vulnerable que no se ve con frecuencia.

“Yo no sentía nada raro en ese momento”, confesó Montijo. “Para mí, estaba todo normal, pero cuando vi las caras de mis compañeros, me di cuenta de que algo no estaba bien.”

La conductora recordó cómo sus colegas comenzaron a notar su estado y a hacerle gestos, intentando advertirle discretamente. Sin embargo, Montijo continuó con la transmisión en vivo sin percatarse de lo que estaba sucediendo. Al final del programa, sus compañeros le hicieron ver que algo andaba mal y fue entonces cuando comprendió la magnitud de lo ocurrido.

Galilea Montijo, aplaudida por su sinceridad

Tras contar su anécdota, Montijo recibió el apoyo de sus compañeras en ‘Netas divinas’, quienes aplaudieron su sinceridad y valentía por compartir un momento tan vulnerable de su carrera.

La actriz y conductora agradeció el cariño del público y de sus colegas, quienes la han apoyado a lo largo de los años, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles.

Galilea Montijo también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental y de ser conscientes de los efectos de los medicamentos.

“A veces, por estar corriendo de un lado a otro, uno no se da cuenta de lo que mezcla. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque los errores pasan cuando menos lo esperas”. Galilea Montijo

Galilea Montijo mostró su lado humano con la anécdota

El relato de Montijo permitió al público ver un lado más humano y honesto de la conductora, quien generalmente mantiene una imagen impecable en sus programas. La anécdota no solo sacó sonrisas entre los presentes, sino que también sirvió para recordar que incluso las personalidades más exitosas tienen momentos de vulnerabilidad.

En definitiva, su confesión en ‘Netas divinas’ nos recordó que detrás de la conductora carismática y segura que vemos en televisión, hay una persona real, con historias y momentos que la hacen aún más cercana y auténtica para sus seguidores.

