Wendy Guevara responde a posible demanda de esposa de bailarín: ‘’No me importa’’ VIDEO

Durante el mes de abril, Wendy Guevara fue señalada de haber estado con un bailarín casado, hecho que ella misma confirmó. La cosa estalló cuando la esposa del hombre que trabajaba como bailarín en un antro se pronunció y exigió explicaciones por parte de la influencer, considerando incluso demandarla. Wendy ya le respondió. ¿Qué dijo?

Wendy Guevara / Instagram: @wendyguevaraoficial

¿Wendy Guevara es demandada por salir con hombre casado?

El mes pasado Wendy Guevara relató durante un pódcast que salió con un hombre casado. Declaró que lo conoció en un antro mientras estuvo en Miami por su participación en el programa ‘Desiguales’. El hombre que sería un bailarín del lugar, supuestamente, la invitó a un after y luego de platicar un rato, todo derivó en un momento más íntimo.

En principio su declaración pasó desapercibida, pero pronto saldría la esposa del joven a reclamar explicaciones a Wendy, pues según ella, su marido le dio otra versión. La cosa escalaría al grado de que la mujer, llamada Bianca, consideraría demandar a Wendy por difamación al poner en duda la integridad de su esposo y su gusto por las mujeres trans.

Hace poco Wendy rompió el silencio sobre este escándalo que se le salió de las manos, pero también daría la exclusiva de un futuro proyecto que pronto podría ver la luz.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la demanda?

Tras las amanezas de demanda, en entrevista con el periodista Eden Dorantes, Wendy Guevara se pronunció y aseguró que no le da importancia: “Que se haga lo que se tenga que hacer. Obviamente yo voy checando y todo, para defenderme y todo eso. No importa lo que vaya a hacer”.

También justificó haber estado con el bailarín pues, según ella, quienes asisten a ese tipo de lugares no preguntan si los trabajadores son casados:

“Yo creo que cuando una persona trabaja de stripper, o un hombre trabaja de stripper o una mujer trabaja de stripper, yo creo que los clientes que vamos ahí, a ese tipo de lugares,bno andamos preguntando si eres casado, ¿o sí? Yo creo que cuando eres stripper tienes que decir que eres soltero porque pues voy a andar en una mesa y otra”.

La influencer remató diciendo que le parece absurdo que se haga un escándalo tan grande de todo esto, pues por el tipo de trabajo del joven con el que estuvo, está segura de que no ha sido la primera ni la última persona con la que el bailarín ha compartido una cerveza y compañía.

¿Wendy Guevara estrena programa nuevo en Televisa?

Por otro lado, durante el mismo encuentro con Eden Dorantes, Wendy tiró la bomba y reveló que está en pláticas con una importante televisora para un proyecto “muy padre":

“Vengo a dos juntas de trabajo donde me están ofreciendo algo muy padre y la verdad no puedo decirte, hasta que me den luz verde de poder decir y que se haga el proyecto, que me digan ‘no pues sabes qué mi Wendy, pues claro'; entonces ya ahí voy a andar de chismosa platicándoles”, declaró la conductora.

¿Será que se hace oficial Wendy Guevara como nueva conductora de ‘La casa de los famosos México 2025'? ¿O se tratará incluso de un programa propio? Habrá que esperar un poco para saber.