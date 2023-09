Los 50: La Bebeshita acusa a Brandon Castañeda de “traicionero” y él lanza contundente respuesta

Brandon Castañeda afirmó que pronto dirá “su verdad”.

La eliminación de Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como la Bebeshita, del reality Los 50 dio mucho de qué hablar, principalmente por la emotiva despedida que le dio Brandon Castañeda, otro de los participantes.

Recordemos que el modelo ha tenido una relación intermitente con la influencer desde hace cinco años y todo parecía indicar que la competencia les sirvió para que se reconciliaran definitivamente.

No obstante, eso estaría muy alejado de la realidad, pues la también conductora aseguró que ya no es novia de Castañeda. Durante una reciente transmisión en vivo, la Bebeshita resaltó que su ex solo le mintió.

“Brandon y yo no somos novios. Saliendo del capítulo de hoy, lo vi por fuera. Fuimos a mil lados como novios, pero pues me engañó con otra chica y ahora está con ella. Me engañó, me mintió”. Daniela Barceló, la Bebeshita

Te recomendamos: La Bebeshita define la “relación secreta” que tuvo con Arturo Carmona como “lo peor del mundo”

Sobre las actitudes románticas tuvieron durante el concurso, señaló que todo fue una “mentira” por parte de Brandon y solo la “usó” para quedar bien frente al público.

“Casi me dijo '¿Sabes qué? Lo de Los 50, las veces que te dije que te amo y todos los besos y todas las noches de pasión fueron fake’ (falso). Me usó en Los 50. Está triste. Está fuerte. Me decepciona como persona porque yo ya no le vuelvo a creer nada. Ya creo que después de cinco años, esto fue lo máximo que le pude pasar”, dijo.

Pese a lo sucedido con su ex, afirmó que su experiencia en el show le sirvió para valorarse como mujer y no dejarse caer por un hombre: “Aprendí a no dejarme humillar por un hombre que no vale la pena. Aprendí a no estar cuando él solamente quiere que yo esté”, puntualizó.

La Bebeshita asegura que Brandon solo la usó para quedar bien en Los 50 / Facebook: Bebeshita Daniela

La contundente respuesta de Brandon

Tras las polémicas declaraciones de la Bebeshita, Brandon Castañeda usó sus redes sociales para compartir una corta, pero contundente respuesta. Sin mencionar nombres, afirmó que no le interesa lo que puedan decir de él, pues llegará la oportunidad de decir “su verdad”.

“Yo dejaré que hablen, que se hagan las víctimas, que opinen y que se desahoguen todo lo que quieran en sus lives. Ya llegará mi momento de decir mi verdad”. Brandon Castañeda

Aunque la joven no ha respondido a la indirecta de Brandon, ha usado su Instagram para compartir todas las críticas que sus fans han escrito en contra de él. También aprovechó para subir un video que lanzó Telemundo donde su ex le dedica unas palabras cariñosas: “Tanto amor si está con otra. Fake”, escribió.

Este fue el mensaje que subió Brandon tras el live de La Bebeshita / Instagram: @brandondc

Te podría interesar: Los 50: Thali García y Manelyk protagonizan fuerte encontronazo; así fueron las controversias en el estreno