La Bebeshita define la “relación secreta” que tuvo con Arturo Carmona como “lo peor del mundo”

La Bebeshita también afirmó que Arturo Carmona es una persona sumamente controladora.

A unos meses de que Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita, exhibiera unas conversaciones subidas de tono con Arturo Carmona, la influencer habla de la relación secreta que mantuvo con el actor.

En entrevista para Tendence Magazine, la exparticipante de Enamorándonos relató que ya lleva saliendo con Carmona desde hace tres meses, pero que él le pedía que lo mantuvieran en secreto por los paparazis.

Sin embargo, se habría molestado con la celebridad por haberla negado, además de que le había “cachado” varios ligues, por lo que decidió terminar la relación, a pesar de que ya se había ilusionado con él

“Ya llevábamos saliendo como dos, tres meses, pero todo en secretito porque, según él, que los paparazis, que no sé qué. Dije ‘este es un patán’ y yo ahí enamorada, no puede ser. La verdad es que sí me la estaba pasando bien”, expresó

Este es el chat que mostró La Bebeshita para mostrar que sí tenía un romance con Arturo Carmona / YouTube: Chisme No Like

Te puede interesar: La Bebeshita exhibe ardientes conversaciones con Arturo Carmona, ¡con todo y foto!

A la par de esto, también mencionó que había actitudes que no le gustaban del actor, quien hasta la llegó a regañar por la forma en la que se estacionaba: “había detalles como que no me gustaban, por ejemplo, sí era medio regañón”, indicó.

De acuerdo con la también conductora, llegó a confrontar a Arturo Carmona por, presuntamente, haberla engañado.

“Lo caché, lo mandé a la fregada, le dije ‘estás mal, ósea qué asco, no puede ser que me estés negando porque, de seguro, la vieja de la alfombra roja, también salías con ella; luego me dijeron que salías con una de Monterrey’”, mencionó.

La Bebeshita define su relación con Arturo Carmona como lo peor

Durante la conversación, La Bebeshita resaltó que salir con Arturo Carmona fue “lo peor del mundo” y, pese a que se estaba empezando a enamorar, los engaños que le habría hecho, además de negarla, le rompieron el corazón.

Incluso, señala que varias cuentas falsas le mandaban mensaje agrediéndola y exigiéndole que se alejara del actor, pues él “merecía” algo mejor.

La Bebeshita asegura que diversas cuentas falsas la agredían para que dejara a Arturo Carmona / Facebook: Bebeshita Daniela

La Bebeshita se arrepiente de haber salido con Arturo Carmona

Por otra parte, La Bebeshita reconoció estar arrepentida de haber salido con Arturo Carmona, pues hasta le habría presentado a su mamá en una alfombra roja, e incluso afirmó que sí eran verdad los rumores acerca de su posesividad en La Casa de los Famosos 3.

“Sí es así, hasta le presenté a mi mamá. Al final, salió que me engañó, la verdad. Decir, ‘no la conozco ¿quién es?’ dije ‘no’, me enoje, lo bloquee, nos peleamos horrible por mensaje y lo que me enteré después. Tiene mucha cola que le pisen”, concluyó.

La Bebeshita afirma que Arturo Carmona tiene “mucha cola que le pisen”



/ Facebook: Bebeshita Daniela

Te recomendamos: La Bebeshita rompe el silencio sobre lo que pasó con Kevin Kaletry; no seguiría en el proyecto de Wendy