La Bebeshita rompe el silencio sobre lo que pasó con Kevin Kaletry; no seguiría en el proyecto de Wendy

La Bebeshita dijo que aún está en shock después de lo que pasó ese día en la conferencia de prensa La Escuelita y señaló que pidió un tiempo para pensar si regresa o no al proyecto.

La influencer Daniela Alexis mejor conocida como ‘La Bebeshita’ dijo que aún sigue en shock. Luego de lo que le pasó a Kevin Kaletry, quien perdió la vida.

Recordemos que el jueves pasado se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se daría a conocer un programa de Internet llamado La Escuelita, sin embargo unas personas en moto llegaron directamente donde estaba el barbero e influencer, Kevin Kaletry quien participaría en el proyecto y le quitaron la vida.

A unos días de esto, al pasar por la alfombra roja del espectáculo The Illusionists, La Bebeshita fue cuestionada por los medios de lo que pasó ese día, “viví algo súper fuerte, yo nunca había vivido algo así, tener unos balazos tan cerca y si es algo que sigo estando en shock todavía. Todavía no lo puedo creer, estamos en la CDMX y pasan estas cosas”, respondió.

Al preguntarle si ella vio lo que pasó respondió, “gracias a Dios llegué tarde, soy súper impuntual, y yo iba bajando de mi coche, literal. Yo no estaba tan cerca y Diosito me cuidó muchísimo”.

Al preguntarle si ella está dispuesta a continuar con el proyecto, La Bebeshita dijo, ”yo la verdad, no sé, no estoy segura de seguir adelante. Soy mucho de vibras, soy mucho de señales, esto es una señal, y he pensado en seguir o no, amo a mi amiga Wendy pero no sé si seguir. Les pedí un descanso para pensar las cosas”.

Al preguntarle que hizo cuando escuchó las detonaciones, la exparticipante de MasterChef Celebrity respondió, ”yo solo escuché ‘pum, pum, pum’ y me eché a correr. Yo dije, '¿Dios mío que está pasando aquí?’, corrí y ya no supe más”.

Wendy Guevara contó lo que pasó con Kevin Kaletry, tuvo al asesino muy cerca de ella / Twitter: @diariodemorelos/ YouTube: CHIC TV & MARCEVLOGS

Al cuestionarla si se enteró de parte de quién venía el atentado, Daniela Alexis dijo, ”yo no sé de ese tema, yo solo me eché a correr. Estuve en tal shock que me salí del chat, me salí del grupo y no quiero saber de esto ahorita”.

Al preguntarle si conocía a Kevin (q.e.p.d) comentó, “no lo conocía, ese día lo iba a conocer, nunca lo había visto en persona. Para mí fue algo fuerte y gracias a Dios que me cuido mucho”, finalizó.

Conoce a La Bebeshita:

-Nació el 11 de diciembre de 1990 en la ciudad de México y actualmente tiene 32 años.

-Llegó a la televisión gracias a su aparición en 2016 en Enamorándonos de TV Azteca.

-Gracias a que fue teniendo mucho auge en redes sociales fue que se convirtió en influencer.

-Participó en MasterChef Celebrity y en la versión Jr, pero como co-conductora.

-Posteriormente en el 2022 fue conductora de Venga la Alegría Fin de Semana.