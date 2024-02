¿Por qué Ana Bárbara está distanciada de José Emilio Levy?

La vida de José Emilio Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, no ha sido fácil desde que su mamá murió en 2005 cuando él solo era un bebé.

Desde entonces, José Emilio fue arropado por la cantante Ana Bárbara quien fue su madrastra hasta que se divorció de su papá en 2010. A pesar de la separación, mantuvieron la cercanía, pero en los últimos meses han estado distanciados por supuestas faltas de respeto de él hacia ella al revelar que su actual prometido maltrataba a sus hermanos. Y aunque él le ha pedido perdón, aún no se reconcilian.

José Emilio reveló en una ocasión a TVNotas que su relación con Ana Bárbara se vio afectada por sus propias actitudes negativas y falta de aprecio hacia ella, lo que contribuyó al distanciamiento.

Después de la triste pérdida de su mamá, Ana Bárbara se convirtió en la figura materna que lo llenó de amor y ternura. / Jorge Neri

Además, durante un viaje a Los Ángeles en diciembre de 2021, las tensiones acumuladas finalmente alcanzaron un punto crítico, lo que resultó en un choque emocional entre ambos. A partir de ese momento, la comunicación entre José Emilio y Ana Bárbara se deterioró, y no han tenido contacto desde entonces. El joven reconoce sus errores y expresa su deseo sincero de reconciliación, pero entiende que reconstruir la relación requerirá tiempo y esfuerzo de su parte para demostrar su amor y gratitud hacia Ana Bárbara a quien considera como su madre.

A pesar de los desafíos, José Emilio mantiene viva la esperanza de reconciliación. Con humildad y determinación, aspira a reconstruir la relación con Ana Bárbara, demostrando su amor y gratitud a través de sus acciones.

A través de nuestras páginas, José Emilio aprovechó nuestra publicación para mandarle un sincero mensaje a la cantante: “Que te amo demasiado, que me perdones lo que hice, que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerla como madre”.

La separación de Ana Bárbara representó un golpe devastador para José Emilio, quien se vio inmerso en un período de depresión y soledad. A pesar de sus intentos por encontrar la felicidad, enfrentó dificultades para lidiar con la pérdida y la separación.

En medio de la incertidumbre y el dolor, el hijo de Mariana Levy tuvo una época marcada por desafíos emocionales y una lucha interna por encontrar su lugar en el mundo, pero ahora sueña con un futuro lleno de oportunidades, considerando opciones profesionales que reflejen sus pasiones y honren el legado de su madre, así que ya se encuentra estudiando actuación en el CEA de Televisa.

José Emilio Levy estudia actuación en el CEA / Twiiter

¿Qué dice Ana Bárbara al respecto?

En mayo de 2023, Ana Bárbara reaccionó a las palabras de José Emilio y dijo: “Está bien que él quiera desahogarse… Saben de mí, de mi intención como madre. Yo les tengo un amor incondicional a mis hijos, pero la ropa sucia la voy a lavar en casa”.

La intérprete de ‘Bandido’ aseguró que este tema lo resolverá en privado con José Emilio Levy.

“No se puede un día ser un hijo y decir ‘ya no’. No es por ahí, pero tampoco es así tal cual. Déjenme resolverlos (problemas). Saben que les comparto mil cosas. Tengo la Vida Bárbara, tengo mi Instagram. Subo un montón de cosas, pero también hay cosas que son privadas”, señaló.

