La actriz mexicana que podría ser la próxima Mujer Maravilla, según un famoso guionista: ¿Quién y por qué?

Una actriz mexicana que ya ha trabajado en Hollywood, vuelve al centro de la conversación en los Estados Univos, luego de que un famoso actor y guionista la recomendara como la próxima Wonder Woman en el universo cinematográfico de DC. Ambos compartieron pantalla en un reciente proyecto, y fue ahí que ella lo impresionó, a tal grado de dicha recomendación. ¿Qué actriz mexicana sería la próxima Wonder Woman?

Wonder Woman (Gal Gadot) / Redes sociales

¿Qué actriz mexicana fue recomendada para el papel de Wonder Woman?

Melissa Barrera, actriz mexicana que ha participado en varias películas de Hollywood, captó la atención de internautas, luego de que el famoso actor y director canadiense, Simu Liu, dijera que ella tiene todo lo necesario para cumplir con dicho papel.

Tanto Barrera como Liu, compartieron cámaras en la serie de espionaje The Copenhagen Test, proyecto que exigió una intensa preparación física y múltiples escenas de acción.

Fue precisamente en ese contexto donde Liu quedó impresionado por la disciplina, agilidad y compromiso de Barrera, cualidades que (según él) la hacen ideal para encarnar a la icónica heroína de los cómics.

Melissa Barrera / Instagram: @melissabarreram

¿Qué preparación tuvo Melissa Barrera para The Copenhagen Test, por la que Simu Liu se sorprendió?

Durante la entrevista, Simu Liu recordó el exigente proceso de preparación al que se sometieron él y Melissa Barrera para The Copenhagen Test. El actor destacó que, desde los ensayos de acrobacias hasta las coreografías de combate, Melissa Barrera mostró una determinación poco común incluso en producciones de alto nivel.

Hubo un par de momentos durante el entrenamiento de acrobacias en los que pensé: ‘eso es muy al estilo Wonder Woman’. Solo lo dejo caer. No sé quién esté viendo o escuchando esto, pero creo que ella es una auténtica tipa dura (badass) y lo más importante es que se dedica al trabajo. Se esfuerza al máximo. (...) Pongamos ese casting de Wonder Woman ahí fuera, en el mundo. Simu Liu

La química entre ambos no se limitó a la pantalla. Según relataron, compartían una mentalidad similar frente al cansancio y las dificultades físicas: seguir adelante sin importar el desgaste.

Esa conexión profesional fortaleció el resultado final de la serie y dejó una impresión duradera en Liu, quien no dudó en expresar públicamente su admiración.

¿Cuál es la trayectoria de Melissa Barrera?

Melissa Barrera Martínez es una intérprete y cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 4 de julio de 1990. Entre sus primeros proyectos relevantes se encuentra su participación en el reality musical La Academia, espacio en el que evidenció sus capacidades vocales. Más adelante integró el elenco de producciones televisivas como Siempre tuya Acapulco y Tanto amor.

El verdadero salto en su carrera llegó con la serie Vida (2018–2020), producida por Starz, en la que interpretó a Lyn Hernández. Este papel la posicionó a la serie como un referente de la representación latina en la televisión de Estados Unidos.

Su proyección internacional se consolidó con el musical In the Heights (2021), bajo la dirección de Jon M. Chu, donde encarnó a Vanessa.

Más tarde, Melissa Barrera alcanzó una mayor notoriedad al encabezar Scream (2022) y Scream VI (2023) como Sam Carpenter, personaje central de la renovada etapa de la emblemática franquicia de terror.

