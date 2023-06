Exacadémica desenmascara a TV Azteca y confirma lo que pensaban de La Academia: “no todo es verdad”

Melissa Barrera fue parte del reality show de TV Azteca, La Academia y en una charla con Roberto Martínez en su podcast, habló una vez más sobre lo difícil que fue esta etapa para ella, pues la hicieron sentir inseguridad por su talento.

La actriz y cantante, confesó que “no todo es verdad” en La Academia y que “todo está medio arreglado” en el reality de TV Azteca.

“Es muy chistoso porque no todo es verdad, a veces los jueces actúan y les dicen quién va a ganar ese día, y todo está medio arreglado”, confesó la regiomontana.

Melissa también comentó que la inocencia de los participantes, no les permitía darse cuenta de estos “arreglos” del reality y dijo, “entonces tú que no sabes que todo está arreglado y piensas que todo es verdad y te están critique y critique, te están diciendo que '¿qué haces ahí?, que no sabes cantar, que mejor vete a modelar, que eres bien desafinada’, o sea, puras cosas negativas y pues yo en esos años, todo me lo creía”.

La ahora final girl de Scream, comentó que todas esas opiniones sobre ella, hicieron que la confianza con la que venía de fuera, se destruyera, “sí me destrozó mi seguridad muy cañón”, confesó.

La exacadémica explicó también que nadie se acercó a ella ni a sus compañeros para explicarles cómo sería el reality, aunque previamente ya habían salido algunas generaciones, “no (nadie me explicó) porque lo que a ellos les sirve de rating es el estrés de todos los concursantes. Estar en un escenario de ese tamaño, la presión, no hay ventanas en la casa, literal estás en un foro, una casa que no es real, está construida para esto, no tienes noción del tiempo, no sabes si es de día o de noche o qué. Sí está cañona la experiencia”.

Melissa Barrera reconoció que las constantes críticas y la falta de acompañamiento de sus seres queridos debido a que no tenía contacto con ellos para saber diferenciar los comentarios constructivos y las dañinas, comenzaron a hacerle mucho mal, sin embargo, fue gracias a su ahora esposo Paco Zazueta, a quien conoció en La Academia, que pudo sobrevivir a ello.

Melissa Barrera cuenta su experiencia en La Academia / Clasos

“Me decían, ‘tú no cantas, tú no deberías estar aquí, tú entraste por bonita, deberías de dedicarte a otra cosa’, pero eventualmente después de como 3 semanas que te lo estás diciendo dices, ‘ah, pues sí es cierto, ¿verdad? No tengo talento, sí es cierto, no debería de cantar, ¿qué estoy haciendo aquí?’. Las dudas que te siembran está muy cañón, especialmente a gente tan joven, yo tenía 21 años”, dijo.

Y agregó, “sino hubiera estado ahí mi esposo porque ahí lo conocí, yo creo que me hubiera vuelto loca y a lo mejor no hubiera salido de ahí a dedicarme a esto, a lo mejor sí hubiera dicho, ‘no puedo con este rechazo’ y ahorita estuviera aquí en Monterrey siendo arquitecta o algo”.

Melissa Barrera y Biby Gaytán en La Academia / Facebook: La Academia

Finalmente, Melissa dijo que debido a lo traumante que fueron algunas situaciones para ella, no recuerda algunas cosas que vivió, aunque obviamente también tiene buenos recuerdos de esta experiencia.

“Tengo muchas cosas bloqueadas, siento que es como un mecanismo de defensa, obviamente también me acuerdo de muchas cosas divertidas, o sea, sí agradezco mi experiencia ahí, porque sí creo que el hecho de que sobreviví a eso y luego pude salir y trabajar, aunque yo saliendo dije, ‘no vuelvo a cantar en mi vida, no soy cantante y me voy a dedicar a actuar’”, concluyó.