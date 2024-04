Daniel Bisogno confirma que necesita un trasplante de hígado para continuar viviendo; está en lista de espera

El martes 23 de abril, Daniel Bisogno regresó a ‘Ventaneando’ luego de dos meses cruciales en los que se ausentó por los problemas de salud y estuvo internado en terapia intensiva.

A su regreso, el conductor habló de lo delicado de su salud e indicó que en febrero fue hospitalizado por una infección iniciada en el estómago y luego esta se extendió a su cuerpo. Luego los médicos se dieron cuenta que una de las partes más dañadas fue el pulmón, gracias a estudios que le hicieron. “Estaba la infección tremenda, cuando llego al hospital, estaba completamente invadido de esta infección. Tenía tres litros de pus”, detalló.

No obstante, la razón principal de sus problemas es el hígado, que no le está funcionando bien: “Por culpa del hígado, mal funcionamiento, a raíz de tener el hígado graso, combinado con que bajé de peso”, explicó.

Así recibieron a Daniel en Ventaneando luego de una fuerte lucha en el hospital / Instagram

Es así que las varices esofágicas que le diagnosticaron fueron derivadas de los problemas en el hígado:

“Cuando se percatan que el hígado estaba peor es cuando entran con la vesícula. Sacan una biopsia del hígado y se dan cuenta que ya no se estaba regenerando. Se hizo chiquito. Dejó de funcionar”.

Por este motivo, a Daniel le explicaron que requiere un trasplante de hígado y luego de tantos rumores al respecto, finalmente el conductor confirmó que está en lista de espera para recibir uno.

Según contó, está en el segundo lugar de la lista y ya se sometió a estudios para saber si era candidato a recibir el órgano: “No tienen la idea de la cantidad de pruebas que me hicieron, de todo, para ser candidato a un trasplante de hígado”, reconoció y agregó: “Estoy en la lista y solamente hay una niña delante de mí en esa lista. Estoy en el segundo lugar de la lista del hospital”.

También explicaron en el programa que existe una lista nacional de personas que están esperando un órgano, pero él tiene muchas posibilidades porque está en la lista del hospital, además de que la niña que está delante de él no es tan fácil encontrar a su donante con el que sea compatible, así que según mencionaron, podría realizarse el procedimiento muy pronto.

¿Cuáles son las causas del hígado graso? El padecimiento de Daniel Bisogno, que agravó la necesidad de un trasplante

Según el sitio Medline Plus, el hígado graso se da cuando la grasa se acumula en el órgano y dificulta su funcionamiento.

Aunque este problema puede sucederle a cualquier persona, hay grupos de riesgo como: personas con diabetes, infecciones, con altos niveles de colesterol en la sangre, problemas metabólicos y con altos niveles de presión arterial.

También se detalla que los principales tipos de hígado graso que pueden tener in significativo daño al cuerpo son:

Así se ve el hígado dañado / Medical News Today

Hígado graso por alcohol: Ocasionado por consumir bebidas alcohólicas de manera excesiva

Hígado graso no alcohólico (se divide en dos tipos): Hígado graso simple y estreatosis hepática no alcohólica; el primero se da por la acumulación de grasa en el hígado, pero no hay inflamación ni daño, y el segundo se da por la acumulación de grasa, misma que ocasiona daños en el hígado y puede derivar en problemas como cirrosis o cáncer.

Según el sitio MayoClinic las causas de hígado graso no alcohólico son: sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes tipo II y niveles altos de triglicéridos.

