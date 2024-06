Jawy y Ferka: Tras rumores, Manelyk González no duda de que enamore a la actriz ¿Todo un don Juan?

Los rumores de un posible romance entre Ferka y Jawy Méndez han agitado el mundo del entretenimiento después de la reciente separación entre Ferka y Jorge Losa. Se ha especulado que Ferka podría estar buscando consuelo en los brazos de Jawy Méndez, su compañero en MasterChef celebrity 2024.

A pesar de que Ferka negó cualquier relación romántica con Jawy al confirmar su ruptura con Losa, e incluso pidió que no lo involucraran en problemas debido a que él está en una relación, la ex de Jawy ha salido a afirmar que si él, también ex “Acapulco shore”, quisiera, podrían ser pareja, ya que tienen todas las de ganar.

Ferka y Jorge Losa / Facebook: Ferka y Jorge Losa

Mira: Nuevo look de Peso Pluma ya ha sido analizado por Maryfer Centeno: "¡Que bárbaro! ¡Qué guapo se ve!”

Manelyk González habla del presunto romance entre Ferka y Jawy Méndez

Manelyk González, quien fuera pareja de Jawy Méndez hace tiempo, ha compartido sus impresiones sobre la situación, describiendo a Jawy como un hombre encantador, capaz de conquistar a cualquiera, incluso a alguien que ya esté en una relación.

“Jawy es encantador. Te enamora y cuando menos te das cuenta, estás enamorada. Tiene la habilidad de enamorar a cualquiera, incluso a Ferka” Manelyk González





Ve: Fotografía de Peso Pluma con nuevo corte genera dudas, ¿es Inteligencia Artificial? Esto sabemos

¿ Jawy Méndez, un don Juan?

Aunque Manelyk González no ha confirmado explícitamente un romance entre Ferka y Jawy Méndez, sus palabras insinúan que la posibilidad es latente.

“Conociendo a Jawy, no me extrañaría que estuviera conquistando a Ferka”

Manelyk González



Los rumores sobre una relación entre Ferka y Jawy Méndez continúan, y solo el tiempo podrá confirmar si la química que han mostrado en MasterChef se traduce en un romance fuera de las cámaras.

Lee: Emilio Osorio participará en nueva versión de Aventurera y las redes critican: “Todo lo consigue por su papá”