Jawy Méndez habla de una posible reconciliación con Manelyk González: “no sé si me conviene”

Jawy y Manelyk tuvieron una relación en el 2018 cuando fueron parte del reality Acapulco Shore, sin embargo por sus constantes pleitos tuvieron varias rupturas.

Jawy Méndez aseguró que no le interesa regresar con su exprometida, Manelyk González, debido a que cada quien tiene intereses diferentes

Recordemos que ellos fueron novios en el 2018 y durante dos años tuvieron sus altibajos; sin embargo, en el 2020 durante el programa de Acapulco Shore, se comprometieron en una ceremonia íntima.

Pero, fue en el 2021 cuando anunciaron su separación definitiva, donde según Manelyk contó que se canceló la boda debido a las infidelidades por parte de su exnovio

Jawy Méndez está tranquilo y disfrutando su soltería por el momento, ya que no tienen intensión de regresar o arreglar su situación con su ex Manelyk González. / TVNotas: Alejandro Isunza

Te recomendamos: Telehit despide a Rulo Sker tras abusar de Elaine Haro en pleno evento de Bandamax

El influencer acudió a la inauguración de un restaurante bar en el Estado de México, donde fue cuestionado por la prensa sobre su relación con Manelyk, de quien dijo que no ha tenido comunicación, aunque si se ven hay respeto y admiración de su parte.



Así lo dijo Jawy Méndez:

“No hemos hablado, los dos somos muy iguales en carácter, actitud; entonces si nos encontramos en algún lado, claro que de mi parte hay respeto, cariño. Siempre va haber ese cariño y ese amor el cual nunca se acaba, porque la sigo respetando y queriendo mucho”, dijo Méndez.

Al preguntarle si le interesa sentarse hablar con ella y arreglar sus diferencias dijo: “Tampoco, y yo creo que fue por las formas en que se terminaron las cosas”.

El influencer dijo que de su parte, hay admiración cariño y amor, pero no tiene intensión de arreglar las cosas con su ex. / Twitter: @MTVLA

Al insistirle si a él le conviene arreglar la situación señaló: “No es si me conviene o no, fue un capítulo que cerré y que quiero mantener cerrado. Incluso si en alguna vía alterna me dijeran regresa, tampoco quisiera”.

Además agregó: ”fue nuestro tiempo, lo vivimos, yo al menos lo viví gigantemente, lo disfruté muchísimo, no quería que se terminara en ese momento. Pero las cosas son así, suceden de esa manera, y así las tomo. Repito mi admiración, mi respeto, y mi cariño sigue intacto por ella”, finalizó.