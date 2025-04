Julio César Chávez es ‘noqueado’ por la delincuencia; sufre asalto a mano armada, ¿cómo se encuentra?

El exboxeador Julio César Chávez alarmó a todos sus seguidores al revelar que había sufrido un asalto a mano armada. Aunque se encuentra bien, reconoció que su vida estuvo en riesgo durante el altercado.

A través de un video compartido en las redes sociales de Yolanda Andrade, el también comentarista deportivo contó que iba transitando por la calle cuando unos sujetos en motocicleta lo despojaron de sus pertenencias a punta de pistola.

“Amigos, quiero informarles que me encuentro bien, gracias a Dios, gracias por preocuparse por mí. La verdad sí, me asaltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj, mi cadena”, expresó.

Julio César Chávez / Redes sociales

¿Cómo se encuentra Julio César Chávez tras el asalto que sufrió?

El expulgista mencionó que, afortunadamente, todo quedó en un susto y actualmente está más tranquilo, a pesar de haber perdido sus objetos de valor: “Bueno, pero eso es lo material, no importa, lo importante es que lo estoy platicando”, indicó.

También hizo un llamado:

Julio César Chávez “Por favor, a todos los motociclistas los habían de parar, a todos, aunque vengan uno o dos, los habían de parar a todos, porque todos esos motociclistas son los que roban, son los que asaltan, son los que matan”

Su mensaje concluyó reiterando su petición para que se revise a los motociclistas: “Por favor, autoridades, atiendan el llamado. A todas las motocicletas párenlas, por favor, párenlas, párenlas para que los esculquen, porque esos traen pistolas y son los que asaltan. Gracias”

¿Julio César Chávez denunció el asalto que sufrió?

Pese a la gravedad de la situación, el exdeportista no dejó claro si ya había procedido legalmente por el asalto que sufrió. En tanto que los internautas expresaron estar muy aliviados de que el suceso no haya pasado de “un susto”.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“No todos los motociclistas asaltan. A muchos también nos han asaltado a pie”,

“Qué bueno que estás bien”,

“Hay que tener cuidado”,

“Lo importante es que está usted bien”,

“Gracias a Dios está bien”,

“Cuídate mucho”.

Julio César Chávez / Redes sociales

¿Julio César Chávez realmente sufrió un asalto?

Si bien el video fue publicado hace apenas unas horas, algunos usuarios sostienen que el material data del 2019. Y es que, en ese año, el deportista denunció haber sufrido un asalto a mano armada mientras transitaba.

En aquel entonces, usó su cuenta de X (antes Twitter) para exponer la situación y pedir que se hicieran revisiones más exhaustivas a los motociclistas.

“Acabo de ser víctima de un asalto, poniéndome una pistola en la cabeza. No cabe duda que la vida se pierde en un segundo”, señaló en ese momento.

Julio César Chávez / Redes sociales

Al momento Julio César Chávez no ha revelado si el asalto que vivió fue reciente o si el clip difundido es del pasado.