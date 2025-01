¿Toni Costa fue infiel? Exnovia del bailarín revela la verdad de su relación; así reaccionó

En febrero del 2024, Toni Costa y Evelyn Beltrán sorprendieron a todos al anunciar su separación tras poco más de dos años de relación. A través de un comunicado para redes sociales, dejaron ver que la ruptura se dio de mutuo acuerdo y, aparentemente, en buenos términos.

“Con profundo respeto y cariño, queremos compartirles que desde hace unos meses, y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación”, expresaron en aquel entonces.

Esta relación fue sumamente criticada, pues muchos internautas consideraban que Evelyn habría sido la culpable de la separación entre el español y Adamari López.

Adamari López y Toni Costa se conocieron en 2011 y comenzaron una relación. Tras 10 años de romance y una hija en común, ambos anunciaron su separación en marzo del 2021, es decir, un año antes de que Costa iniciara su romance con Evelyn.

Si bien muchos no estaba de acuerdo con el noviazgo entre el bailarín y la influencer, las críticas empeoraron después de que él declarara que Beltrán lo ayudó a superar a la puertorriqueña.

“(Evelyn) llega con 26 añitos a mi vida. Era como una bomba, vino a revolucionarme por completo, a darme alegría, movimiento, color, felicidad, música, de todo. Si yo hubiera preferido volver a clavar el clavo aquel, pues hubiera seguido con mi clavo apuntando para allá. Ya mi clavo ya quería clavar otra madera” expresó en aquel entonces.

A casi un año de la ruptura, Evelyn Beltrán rompió el silencio y reveló por qué su relación con Toni Costa terminó. En entrevista para el medio ‘People en español’, la creadora de contenido señaló que el primer año con la celebridad fue “maravilloso”

Según la joven, cuando lo conoció, “él estaba muerto en vida, no tenía dónde vivir, no tenía hogar, estaba en depresión” tras la ruptura con Adamari. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el desarrollo de su relación, mejoró significativamente.

Aunque todo parecía ir viento en popa, en una ocasión le descubrió mensajes con otras mujeres, además de que su actitud ya no era la misma.

Evelyn Beltrán

“Empecé a ver mensajes con mujeres, se estaban repitiendo patrones que ya había supuestamente dejado, antes me platicaba de todo y la comunicación era menos y el salir con amistades era más. Lo enfrentaba y él solo me decía: ‘El único error que hice fue no borrarlos’. Ya nos peleábamos mucho y eso se convirtió en una relación un poco tóxica”