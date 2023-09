Luis Fonsi rompe el silencio sobre su divorcio de Adamari López: “No hubo abandono”

El cantante Luis Fonsi dio su versión sobre qué lo llevó a quererse divorciar de la presentadora de televisión Adamari López, con quien estuvo casado de 2006 a 2010.

Y es que luego de más de una década de guardar silencio, sus declaraciones sorprendieron pues explicó el motivo por el que no se defendió de las declaraciones de su expareja, quien lo acusó de haberla abandonado al poco tiempo de que le diagnosticaran cáncer.

“No he hablado nada. Llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo. Entonces yo dije: ‘Mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima'. Por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes”, aseguró durante una entrevista con MoluscoTV, programa de streaming puertorriqueño.

Sobre los motivos de su divorcio, señaló que “ya no era feliz” y que si uno ya no lo es, tiene derecho a buscar su felicidad fuera de la relación.

“Yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz,... y las mujeres merecen ser feliz. Los hombres también y si hay algo que no está funcionando, hay que alzar la mano y decir oye, yo también quiero ser feliz”, agregó.

Adamari López. / Instagram: @adamarilopez



“¿Y de quién fue la culpa de la separación con Adamari López? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos” añadió el cantante.

Finalmente, Fonsi señaló que: “cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real. Va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”, puntualizó.