Matan a cantante de cumbia en fiesta de cumpleaños; el asesino sube video y da su versión ¿no quería cantar?

Lo que debía ser una noche de música, tragos y celebración terminó en tragedia. Jonathan Romero, cantante de cumbia conocido como “Guasón”, fue asesinado a balazos durante una fiesta de cumpleaños en Resistencia, Argentina. El crimen no solo estremeció al ambiente musical, sino que tomó un giro aún más perturbador cuando el presunto responsable subió un video a redes sociales explicando su versión de los hechos.

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¿Quién fue Jonathan Romero “Guasón”, cantante de cumbia asesinado?

Jonathan Romero, de 30 años, era un cantante de cumbia con creciente reconocimiento en la escena local de Resistencia, Argentina. Conocido artísticamente como “Guasón”, se encontraba activo en presentaciones privadas, fiestas y eventos, donde su música comenzaba a ganarse un público fiel.

Más allá del escenario, quienes lo conocían lo describen como un hombre cercano a su familia y comprometido con su trabajo. La confirmación de su muerte llegó horas después del ataque armado y fue su propia hermana quien hizo pública la noticia con un mensaje que rápidamente se viralizó por su crudeza y dolor.

“Que en paz descanses, hermano. Hoy me tocó recibir la peor noticia del mundo: lo asesinaron a sangre fría. Pido justicia, por favor. Él era una buena persona, buen padre, buen hermano. No merecía partir así”. Hermana de Jonathan Romero “Guasón”

¿Cómo ocurrió el asesinato de Jonathan Romero en una fiesta de cumpleaños en Resistencia?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el homicidio del cantante de cumbia ocurrió dentro de una vivienda ubicada sobre la avenida Chaco, en la ciudad de Resistencia, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños. El ambiente era festivo hasta que una discusión cambió el rumbo de la noche.

Según los testimonios, Jonathan Romero se vio involucrado en un altercado. La discusión escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento violento. Minutos después, el cantante fue atacado a balazos, generando pánico entre los asistentes.

Aunque Jonathan Romero fue trasladado con vida a un hospital, murió debido a la gravedad de las heridas, confirmando el peor desenlace posible. Lo que comenzó como una celebración terminó en caos, gritos, llamadas de auxilio y una escena marcada por la violencia.

Se dice que vecinos alertaron a las autoridades, mientras la policía iniciaba un operativo para dar con el responsable del ataque armado que acabó con la vida del artista.

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¿Qué dijo Damián Escalante en el video viral sobre el homicidio de Jonathan Romero?

Horas después de confirmarse la muerte de Jonathan Romero, el caso dio un giro impactante cuando Damián Escalante, señalado como el presunto homicida, publicó un video en redes sociales dando su versión de los hechos.

En la grabación, Escalante se identifica directamente y comienza ofreciendo disculpas a la familia del cantante:

“Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima Guasón. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia”. Damián Escalante

Según su testimonio, todo ocurrió durante la celebración de su propio cumpleaños. Relató que Jonathan Romero tuvo una discusión con su madre y que él intentó sacarlo del lugar, lo que derivó en un forcejeo. Escalante aseguró que golpeó al cantante y que este se retiró momentáneamente, pero regresó minutos después.

Incluso mostró en el video una herida en el brazo que, según él, habría sido provocada durante el enfrentamiento. El momento más delicado llegó cuando habló del arma de fuego:

“Me dan un arma y yo, en defensa propia, actúo a disparar, viendo la sangre y todo. La verdad es que ahí perdí la noción” Damián Escalante

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¿Detuvieron al presunto asesino de Jonathan Romero, “Guasón”, cantante de cumbia asesinado en Resistencia?

Tras la difusión del video y la presión mediática, Damián Escalante se entregó a las autoridades y quedó a disposición de la justicia en Resistencia.

Actualmente, el caso sigue bajo investigación para determinar cómo ocurrieron realmente los hechos y si existieron agravantes.

