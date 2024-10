Adrián Marcelo llama “chapulín” a Mario Bezares y el comediante le contesta: “Nunca pedí que me defendiera”

Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar tras su participación en La casa de los famosos México. En su reciente aparición en el pódcast ‘Hermanos de leche’, con su amigo Ivan Fematt, más conocido como la Mole, el influencer regiomontano habló sin filtros sobre su experiencia en el reality y, particularmente, sobre su relación con Mario Bezares, a quien acusó de haberle dado la espalda.

Marcelo hizo un recuento de aspectos de la participación de Mayito en LCDLFMX que lo llevaron al triunfo y alegó que él supuestamente defendió a Bezares en varias ocasiones, incluso cuando otros concursantes lo atacaban. Sin embargo, aseguró que Mario cambió de bando y se alió con otros participantes. El influencer describió a este cambio de actitud como “chapulineo”.

“El chapulín... el que me chapulineó fue Mario, wey. A Mario yo lo defendí magistralmente”, declaró Adrián Marcelo.

Mario Bezares y Adrián Marcelo habían coinidido como compañeros de trabajo en el Canal 6 de Multimedios, en Monterrey, antes de estar en La casa de los famosos México.

Adrián Marcelo se queja de que Mario Bezares no le correspondió en LCDLF

Adrián recordó una ocasión en la que defendió a Mayito de un ataque de Arath de la Torre. Sin embargo, Bezares no correspondió y se acercó más al conductor de Hoy.

“Me chapulineó en el sentido de que, creo que se pasó súper de v... Arath el primer domingo con él, (le dijo a Mario): ‘Tú ya no tienes nada que ofrecer aquí’, y dije: ‘A hue..., de aquí soy. Aquí le voy a picar este botón’”, declaró Marcelo en el pódcast, con lo que indicó que en ese punto comenzó a defenderlo.

El influencer también observó que Mario Bezares tuvo dificultades para adaptarse al ritmo del reality al principio, pero que su situación mejoró significativamente cuando se hizo cargo de la cocina. Marcelo consideró que este cambio fue clave para la victoria del reality, ya que le permitió ganar el apoyo de otros habitantes.

“Me acuerdo que yo le decía a Potro y a Agustín: ‘Ya dejen de hablar de él. Le dan mucho juego (a Mario)’... Fueron unos cuatro o cinco días en los que no se hallaba Mario. Por eso me dio gusto que ganara. Cuando lo dejaron de molestar, no se encontraba, porque chocaba mucho con Mariana por la cocina”. Adrián Marcelo

A pesar de reconocer el triunfo Mayito, Adrián Marcelo dejó claro que su relación se deterioró a raíz de lo ocurrido en La casa. Las acusaciones de supuesta ‘traición’ por parte de Bezares a Marcelo han generado revuelo entre los seguidores del reality show.

Mario Bezares reacciona a la acusación de Adrián Marcelo de tacharlo de “chapulín”

Mario Bezares no se hizo esperar para responder a las acusaciones de Adrián Marcelo. En el programa Vaya, vaya TV, al ser cuestionado sobre los comentarios de su excompañero, sobre supuestamente darle la espalda respondió :

Mario Bezares explicó las razones por las cuales los señalamientos del comediante regio no eran válidos. Además de asegurar que a diferencia de Marcelo, Mario nunca hizo nada en su contra durante su estancia en La casa para hacerlo sentir mal como lo hizo Adrián:

“En primer lugar, porque no pertenecíamos al mismo equipo. En segundo lugar, he visto cosas que Adrián Marcelo hizo en mi contra, como la ley del hielo, que no me hablaran, que no tenía absolutamente nada que yo nada más cantaba un rock and roll, pero son palabras de él, cosas de las que yo me enteré aquí afuera”, dijo el ganador de La casa de los famosos México.

Adrián Marcelo en el pódcast con la Mole dejó ver que su relación con Mario cambió. Por su parte Mario segura que sigue siendo su amigo. Sin embargo, en el reality cada quien hizo su juego y Macelo inició con ese dinámica:

“Yo simplemente lo traté como lo conocía, como una amistad que llevábamos y la llevamos. Yo no tengo ningún problema con él. Si él tiene un problema conmigo, pues yo creo que esa puñalada en la espalda nunca se la di, porque nunca lo traicioné. Yo nunca me puse de acuerdo con él. Él hizo su juego con todo el team Tierra y yo también tenía que hacer mi team Mar. Entonces ahí fue la competencia de estrategias.”

Así le contesto Mario Bezares a Adrián Marcelo: