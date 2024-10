Karime Pindter hace oscuras revelaciones de lo que se vivió en la última noche de Adrián Marcelo en LCDLFMX

La casa de los famosos México finalizó el pasado 29 de septiembre. Sin embargo, hasta ahora la polémica entre cuartos Mar y Tierra sigue dando de qué hablar. Las declaraciones de los integrantes del cuarto Tierra como Potro Caballero, Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Agustín Fernández y Sian Chiong respecto a la convivencia dentro de La casa ya se han escuchado en diversas entrevistas.

Ahora los participantes que estuvieron en el team Mar empezaron a soltar todo lo que vivieron hasta el día 71 de la competencia. Karime ha sido una de las primeras que ha hablado directamente de la situación que se vivió con Adrián Marcelo y la disputa que él tuvo con Gala Montes que lo llevó a abandonar La casa semanas antes de la gran final.

Karime Pindter habla del ambiente de La casa un día antes de la salida de Adrián Marcelo

Karime Pindter, la ganadora del segundo lugar de LCDLFMX, platicó con el youtuber Un tal Fredo y le contó cómo era el ambiente de La casa antes de la salida de Adrián y el después, asegurando que fue uno de los días más polémicos del reality.

Vi cómo Adrián se perdonó con Arath, vi cómo Adrián se perdonó con Gala, que todo iba bien. Un día antes fuimos a la cena de nominados y la neta estuvo bonita. O sea, Adrián me dijo unas cosas poca m.@dr.3, Sian me dijo unas cosas poca m.@dr.3. Y pues estábamos en un momento de vibrar alto. Briggitte y yo íbamos con las intenciones de sí cantarles el perdón en la cena. Pero nos dijeron cosas tan lindas que dijimos: “Güey, ¿para qué?” Y salimos como emocionadas. Nada, que reine la paz.’” Karime Pindter “Yo venía de un día antes de estar en la cena de nominados y sentí que nos dijimos unas palabras hermosas. Sentí que, según ya habíamos hecho un tratado de paz y ya nos habían quitado la ley del hielo, algo horrible que te daba miedo hasta para ir a orinar porque te ibas a encontrar a Adrián Marcelo haciéndote una jetota.Un día antes fuimos a la cena de nominados y la neta estuvo bonita. O sea, Adrián me dijo unas cosas poca m.@dr.3, Sian me dijo unas cosas poca m.@dr.3. Y pues estábamos en un momento de vibrar alto. Briggitte y yo íbamos con las intenciones de sí cantarles el perdón en la cena. Pero nos dijeron cosas tan lindas que dijimos: “Güey, ¿para qué?” Y salimos como emocionadas. Nada, que reine la paz.’”

Sin embargo, el otro día en la gala de Vix, la tensión se desató.

Karime narra cómo se vivió la última pelea de Gala vs Adrián en ‘La casa de los famosos México’

La creadora del team Mar aseguró que tras el espacio que Odalys Ramírez, la conductora de las galas, le brindó al influencer para justificar su ácido comentario sobre “una mujer menos que maltratar” se desató la polémica, pues Adrián se le fue a la yugular a Gala Montes.

“Era martes y pusieron el video de Adrián Marcelo diciendo ‘una mujer menos a quien maltratar’. Yo me quedé como: ‘What? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Es una bendición este proyecto, está de poca m@d.r3 Woman power ¡y tú qué estás haciendo? ¿Hacer sufrir a las mujeres? ¿Qué clase de misoginia es esa?’. Karime Pindter

Karime describió a Gala como una ‘súper mujer’ que se sabe defender. Sin embargo, explicó que aunque ella quiso también defender a su amiga, las palabras no le salían lo que ha sido fuertemente criticado en redes sociales asegurando que Karime tenía un pacto con Adrián.

“Entonces, empezaron a hacerse de palabras. Odalys dijo: '¿Y qué p3do, qué opinas?’, y ahí se pudo justificar, pero estalló la bomba y se empezaron a gritar. Adrián le dijo unas cosas a Gala durísimas y nadie se metía, y Briggitte estaba como enojada. Yo (pensaba) '¡Cállate!’. Gala se fue al cuarto y pensé: '¿Qué puedo hacer?’. Yo ni boca tenía quería decirle: ‘Claro que te quitaron la suite por lo que dijiste el día del colchón, y claro que nos dominaron a todos por las cosas que hiciste’, pero no tuve la fuerza de decirlo”, reveló la influencer.

Karime confesó que el miedo a Adrián la hizo no poder defender a su amiga.

“Yo no me puse a gritarle a Adrián Marcelo, aunque ganas no me faltaron, pero me daba miedo. Era una agresividad, una energía tan oscura, que lo único que pude hacer para apoyar a Gala fue levantarme, irme con ella al cuarto y decirle: ‘Güey, admiro cómo te defiendes. Aquí estoy. La verdad, soy pésima para gritar, quiero aprender a defenderme más, pero aquí me tienes, aquí estoy como tu amiga. ¿Qué necesitas? Te abrazo, güey, te escucho. Es mi manera de apoyarte’” Karime Pindter

¿Karime Pindter tenía un pacto con Adrián Marcelo?

‘Un tal Fredo’ se ha caracterizado por no dejar sola a Karime en toda la competencia. Sin embargo, en su pódcast le preguntó todo lo que sus seguidores le pidieron, incluyendo el rumor de haber tenido un pacto con Adrián Marcelo.

“No, la verdad no. Lo conocí una vez en Multimedios, nos la pasamos bien y fue a una entrevista de mi libro. Yo sentía que quería llevarme bien con todos en La casa, y pensé que él era un buen elemento. Lo veía muy fuerte, como un líder y obviamente me daba miedo estar en la placa con el, según yo, más fuerte” Karime Pindter

Finalmente, Karime aseguró que tras enterarse de lo que el influencer habló a sus espaldas, comenzó a nominarlo: “Yo seguía en mi mundo, pensando quién era más débil, y por eso realmente no lo nominé. El día que escuché cosas, pensé: ‘Claro, por supuesto que lo menos que puedo hacer es nominarlo’. Él tampoco me nominó pensé que yo le agradaba, pensé que había cierta comunicación y cero. Me dijo hasta que yo tenía un leve retraso que no sabía diagnosticar cuál. Cada quién sus padecimientos, Yo sé que tengo TDAH y me lo trabajo y voy al psiquiatra ”.

Al momento, Adrián Marcelo no se ha pronunciado contra Karime, aunque sí lo hizo contra Gala Montes. Recientemente publicó un mensaje muy fuerte en su contra que la actriz no ha respondido.