¿Gomita se distancia de su hermano, Lapizito, tras supuestas agresiones a su ex?: “No apoyo el maltrato”

Una nueva polémica se cierne en la vida de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita. Recientemente, la exnovia de su hermano Lapizito expuso las supuestas agresiones que habría vivido junto al creador de contenido durante su relación.

Todo esto comenzó hace algunos meses. Fer Durán, expareja del hermano de Gomita, sostuvo que Alfredo Ordaz, nombre real de Lapizito, era tan celoso y posesivo que le reclamaba hasta por tener una fotografía de su sobrino recién nacido.

Aunado a esto, también afirmó que el joven la mantuvo “secu3.strada” tras una intensa pelea y le quitó su celular para que no pudiera pedir ayuda: “(Él me dijo) ‘Me vale que esto sea un secu3.stro. Es la única manera en la que me puedes decir que me amas y me pides perdón”, relató la joven en un capítulo del pódcast ‘Un tal Fredo’.

Si bien Lapizito negó esto y aseguró que pronto sacaría “su verdad”, recientemente Fer mostró pruebas de los presuntos maltratos del joven.

Fer Durán exhibe los presuntos maltratos de Lapizito

A través de Instagram, la joven afirmó que Lapizito estaba contratando gente para limpiar su imagen y, de paso, desprestigiarla por sus declaraciones. Debido a esto, decidió presentar varias fotografías de los maltratos físicos que recibió del influencer.

“Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia. Lamentablemente, nos informan que está contratando gente para limpiar su imagen, desacreditando todo lo que expuse sobre él”. Fer Durán

En su publicación, también presentó un audio en el que, aparentemente, Lapizito le decía que estaba harto de que estuviera buscando ayuda profesional.

“Tu mamá te apoya en tu pu… psicólogo, en el pu… psiquiatra y eso me tiene hasta la pu… verg… porque sigues igual que esa pin… vieja, está siguiendo sus put…pasos, de gente hue… que no vale ver…”, se escucha decir al creador de contenido.

Gomita afirma que no trabaja con personas violentas

En medio de este escándalo, Gomita compartió un par de videos promocionando el próximo show que daría con su hermano, Lapizín. A raíz de esto, muchos internautas comenzaron a criticarla por supuestamente trabajar con alguien “agresivo”.

Debido a todos los señalamientos, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ aclaró que Lapizín es su otro hermano e hizo hincapié en que jamás colaboraría con personas violentas.

Gomita “Yo nunca he apoyado el maltrato y, cuando hablé, fue por amor propio”

El mensaje de la influencer fue considerado como una forma de expresar que se había distanciado de su hermano Lapizito, quien, en su momento, también la habría violentado.

Así fue como Gomita habló de los supuestos maltratos de Lapizito

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Gomita relató que, en una ocasión, su hermano se enojó tanto que la golpeó con un micrófono, previo a un show.

“Se enojaba, se enojaba bien cul… Se enojaba porque hacía como chistes que le decía a los señores y las señoras así, me decía ‘no, no los hagas reír, tú los tienes que hacer enojar’. Él toca el teclado, había una rutina en la que nos teníamos que golpear, él le da y toca, pero ya de repente sentía los pu… de a de veras. Yo decía ‘¿Qué pe…?”, manifestó.

Hasta el momento, Lapizito no se ha pronunciado sobre toda esta polémica y se ha mantenido alejado de las redes sociales.

