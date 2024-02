Romina Marcos defiende a Leslie Gallardo por las polémicas en ‘La casa de los famosos’

Leslie Gallardo se ha convertido enuna de las figuras más controvertidas en ‘La casa de los famosos 4', principalmente debido a sus continuos enfrentamientos con Thalí García. Sus declaraciones, y actitudes que no han sido del agrado de los espectadores.

Críticas de Manelyk a Leslie Gallardo: “Falsa y patética”

Incluso Manelyk lanzó varias críticas hacia la participación de Leslie Gallardo. La calificó como “falsa y patética”, expresó que a nadie le interesa verla llorar por su novio, con quien lleva apenas dos meses de relación.

Leslie Gallardo ha sido muy atacada en redes

Leslie Gallardo también fue objeto de críticas por ponerse a llorar al afirmar que no soportaba estar encerrada con Alfredo Adame. Sus lágrimas y declaraciones han generado controversia en redes sociales.

Instagram

Romina Marcos habla sobre la polémica participación de Leslie Gallardo en LCDLF

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Romina Marcos, hermana de Emilio Osorio, rompió el silencio y ofreció su opinión sobre la participación de la novia de su hermano, Leslie, en el reality. Destacó que tanto ella como su hermano podrían tener una conversación con Leslie después de que termine su participación para darle algunos consejos.

Twitter

“Vamos a hablar con ella, o bueno yo qué. Va a hablar Emilio con ella, supongo. Hay muchas cosas que hemos hablado Emilio y yo, que nos damos cuenta que pasan con ella, porque la conocemos y sabemos cosas de su vida privada que la gente no sabe”. Romina Marcos

Romina pide empatía para Leslie Galardo

Romina defendió a Leslie Gallardo, pidiendo empatía para la influencer. Señaló que Gallardo no ha revelado muchos aspectos de su vida personal en el programa, lo que podría explicar sus actitudes. Aunque reconoció que las acciones de Leslie pueden no ser las más correctas, pide que no la juzguen porque no es mala persona.

“Ella ha tomado la decisión de no decir y no es por justificarla tampoco. Entiendo que para muchos sus acciones no sean las más correctas, pero tampoco creo que eso la haga una mala persona o ser humano. Creo que todos explotamos, en su momento Thalí lo ha hecho (...) La neta es una casa bien rara, porque todas las mujeres están unidas, pero al mismo tiempo no. Se tiran. Está muy raro”, continuó. Romina Marcos

Por último, reiteró que apreciaban a la también participante de ‘Acapulco Shore’ y detalló que era una persona como cualquier otra.“A nosotros como personas que queremos a Leslie nos toca hablar con ella y que ella decida con lo que se sienta mejor. No deja de ser un ser humano como todos”, finalizó.

