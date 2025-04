¿Galilea tuvo que ver con menos participación de Diego de Erice en ‘La casa de los famosos’? Él responde

La casa de los famosos México, uno de los programas más exitosos de los últimos tiempos, regressa en 2025 con una tercera temporada el próximo 27 de julio. También vuelve Diego de Erice como conductor de las galas semanales.

El conductor está listo para volver a las galas en la nueva temporada. / Twitter/ Instagram: @diegodeericemx

Hace unos días, durante un evento, en TVNotas nos encontramos al actor y conductor, quien se apoyaba de un bastón para caminar. Nos reveló que se lastimó un ligamento del pie derecho tras bajar mal un escalón. Además, nos contó la razón por la cual su participación se redujo en la temporada pasada en las galas dominicales y de los miércoles (de expulsión y nominación, respectivamente). Recordemos que Galilea Montijo se quedó como conductora única esos días.

Se llegó a comentar que ella había pedido que lo quitaran. Diego no había hecho ningún comentario hasta el momento: “La única realidad, desde mi punto de vista, es que yo no pedí abandonar miércoles ni domingos, pero aun así disfruto muchísimo el proyecto. Para mí no es una pérdida. Es tal vez un reflejo de algo bien hecho, mal entendido o mal recibido. No es la primera vez que hacer bien mi trabajo me genera olas”.

El conductor asegura que no tiene tiempo para pensar en polémicas. / Archivo TVNotas.

¿Galilea Montijo fue la responsable de que Diego no condujera las galas de nominación en ‘La casa de los famosos México’?

Le preguntamos si cree que Galilea intervino en esta decisión y respondió: “No sé. Tampoco me pongo a pensar en eso. Cuando me dieron la noticia, la procesé en 2 horas y después seguí mi vida”.

“Yo sé que no hago mal mi trabajo. El medio artístico es tan complejo detrás de la bonita pasarela que se ve. Si no lo entiendes, no estás apto para jugarlo. Yo estoy listo para seguir jugándolo el tiempo que yo lo decida. Ningún cambio o noticia como esta podrá alterar mi persona. No me dieron explicaciones, pero tampoco me pesó”.

“Yo soy de terapia y meditaciones. A mí no me mueve ni la tormenta más dura. Por eso creo que, en un proyecto tan polémico, he salido bien librado”.

“Van 2 temporadas en las cuales de mí no se habla mal. Se me tira buena onda. Salí el más alto en focus group de los conductores nuevos. Ojalá así siga”.

La conductora se quedó como la única presentadora de las galas de nominación y eliminación la temporada pasada. / Archivo TVNotas.

¿Diego de Erice pensó en dejar ‘La casa de los famosos México’?

Nunca pensó en dejar el proyecto debido a lo ocurrido. “Perderme la posibilidad de estar al frente, por perder un día de 6, habría sido una decisión pend3j4, de un ego herido. Soy el conductor masculino del programa más visto: 1, 2, 3, 6 días, da igual”.

En otro tema, nos habló sobre las polémicas a las que se enfrentaron los jugadores. Algunos de ellos sufrieron rechazo del público y recibieron hate en redes. Debido a esto, se ha dicho que existe cierto temor en varias personalidades para entrar al reality.

“Es un proyecto que te puede catapultar o sepultar. Todo depende de cada personaje. Uno es la pieza fundamental y hay que saber jugar. No creo que sea algo que forzosamente te haga rico o te vuelva pobre”.

¿Qué opina Diego de Erice del hate hacia algunos concursantes de ‘La casa de los famosos México’?

Sobre la situación específica de Ricardo Peralta y Mariana Echeverría, quienes perdieron muchos fans, señaló: “Cada uno es responsable de qué hacer con lo que sucede. Somos los ejecutores de la consecuencia. No hay que victimizarnos nunca. Hay que afrontar lo que se necesite para tener el resultado que queremos”. Él colaboró con Mariana en varias temporadas del programa Me caigo de risa.

“Tuve muy buenos amigos y personas con las que no conecté. Con ella no pasó, pero no por eso le deseo el rechazo de la gente. Simplemente para mí no es una persona cercana”.

Sobre Ricardo dijo: “Él es una persona de redes, yo no, entonces, no sabría cómo resolver un problema desde esa plataforma. Dentro del reality muestras tu personalidad y juegas tus cartas. Yo probablemente no hubiera jugado como él, pero así las decidió tirar”, finalizó

El conductor está listo para seguir dando pasos en su carrera. / Instagram.

Trayectoria de Diego de Erice

Debutó en 2009 en la telenovela



En 2013 alcanzó gran popularidad al interpretar un personaje LGBTQ+ en ‘Qué pobres tan ricos’



Le siguieron proyectos, como ‘La sombra del pasado’ (2014), ‘Antes muerta que Lichita’ (2015), ‘El bienamado’ (2017) y ‘La herencia’ (2022).



Este año lo veremos en A.MAR.



En 2018 participó en ‘Me caigo de risa’



Como conductor debutó en 2019 en el reality ‘Inseparables’.



También ha hecho obras de teatro, como, ‘Extraños en un tren’, ‘Como quieras perro ámame’, y ‘El exorcista’.



Desde 2023 lo vemos en ‘LCDLFM’.