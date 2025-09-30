‘Guana’ pide perdón a su exesposa, Ana Cecilia Anzaldua, por involucrarla en polémica sobre infidelidad

Tras su salida de La casa de los famosos México (LCDLFM), José Luis Rodríguez ‘Guana’ le ofrece una disculpa a su exesposa, Ana Cecilia Anzaldua, quien fue señalada de haberle sido infiel tras una anécdota que contó el comediante en el reality, pero que en realidad se refería a otra expareja.

¿Por qué acusaron a Ceci Anzaldua de serle infiel a ‘Guana’?

Ahora que el también actor de teatro sabe de la confusión que generó su historia, piensa ponerse las manos a la obra: “Tengo pendiente llamar a Ceci Anzaldua, porque la adoro y nos llevamos increíble. Mi mujer, Citlalli, y yo hemos ido a la casa de ella y de su esposo a visitarlos. Por este medio también le ofrezco una disculpa por este embarramiento, porque entendí que le llegó mucho hate”.

Recordemos que la actriz Ana Cecilia Anzaldua tuvo que aclarar que esa historia de infidelidad hacía referencia a otra pareja anterior, e incluso reconoció a TVNotas que ‘Guana’ la había dejado por otra mujer, lo que también comentó el comediante dentro del reality. Cuestionamos al actor sobre esta situación y se mostró sorprendido: “ ¿Eso dijo? Pues qué digo, qué te puedo decir ”.

Mira: Mariana Treviño regresa a ‘Mentiras’ y defiende al Guana tras ser llamado ensamble de teatro por Alexis Ayala

Ana Cecilia Anzaldua, revista / Archivo TVNotas e IG: @anacecianzaldua

¿Qué dijo ‘Guana’ sobre el rumor de un romance con Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México?

Por otra parte, durante su estancia en La casa se le acusó de favoritismo e incluso se le relacionó sentimentalmente con la productora Rosa María Noguerón. Los involucrados en este falso chisme se lo tomaron con humor:

“Cuando salí me recibieron mi novia Citlalli, mi mánager y Rosa María, que volteó y le dijo a Citla: ‘Entonces ¿cómo nos lo vamos a turnar, semana por semana? Cómo ves que ahora ya somos pareja’. Yo no sabía de qué hablaban hasta que me contaron. No sé de dónde sacaron todo eso. Nos reímos mucho los 4. Rosa me dio la oportunidad de entrar a Muero por Marilú y El príncipe del barrio. Es una persona pulcra, íntegra, honorable, intachable y muy profesional”.

Lee: Dalilah Polanco se enfrenta con Alexis Ayala por sus comentarios sobre Guana en La casa de los famosos México

Rosa María Noguerón habla sobre el supuesto romance que tiene con el Guana / Especial

¿Qué opina ‘Guana’ sobre quienes lo llaman “traicionero” tras participación en La casa de los famosos México?

Durante su participación en el reality, el público lo vio como traicionero. Incluso le pusieron el sobrenombre de ‘Judas’.

En su programa de radio, el locutor Jessie Cervantes, uno de los panelistas de LCDLFM, le llamó ‘hulero’, por su estrategia de votar contra su equipo. ‘Guana’ coincide en que así se pudo ver: “Desde esa perspectiva, si yo me hubiera visto haciendo esa votación, habría opinado lo mismo: ‘Este wey juega para traicionar y en solitario’”.

Aunque todavía tiene trabajo en el programa Me caigo de risa y en la puesta en escena La obra que sale mal, espera que esto no lo perjudique laboralmente con otros productores que no lo conocen.

“Ojalá lo vean igual que yo, que entré al reality para darme a conocer. Mi trabajo habla por mí mismo. Mis 31 años de trayectoria me respaldan. Nunca me he mezclado en broncas o pleitos ajenos a mi carrera. Espero que si hay un productor que quiera banearme, se dé la oportunidad de conocer al artista” ‘Guana’

Te puede interesar: ¿Guana le dejó ganar la salvación a Aldo de Nigris para ser eliminado de La casa de los famosos México?

Guana habla de Alexis Ayala sobre sus comentarios en La casa de los famosos / Especial

¿'Guana’ le fue infiel a su expareja, Ana Cecilia Anzaldua?

“ Yo le puse el cuerno a mi exesposa con alguien con quien compartí un proyecto y la neta es que fui muy cobarde . Fui muy ojete, porque yo me fui a este proyecto a Cancún con esta persona. Nos quedamos los 2 y para mí fue muy fácil... Estábamos en una situación medio rara, mi ex y yo. Ella trataba de componer (la relación) y yo no le echaba ganas ”.

. Fui muy ojete, porque yo me fui a este proyecto a Cancún con esta persona. Nos quedamos los 2 y para mí fue muy fácil... Estábamos en una situación medio rara, mi ex y yo. ”. “Fue hace mucho tiempo, pero justo ese error fue el que me llevó a las consecuencias... Ahorita nos hablamos bien y todo, pero estaba en el hoyo”.

Mira: Fans piden que Guana no vuelva a Me caigo de risa tras salir de La casa de los famosos México, ¿deseo concedido?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.