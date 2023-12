Kate del Castillo revela nuevos detalles de su polémico encuentro con ‘el Chapo’ Guzmán

Kate del Castillo fue la más reciente invitada a la Entrevista con Yordi que se presenta cada domingo en el canal de YouTube del conductor, programa en el cual habló acerca de su vida personal, así como su trayectoria profesional.

Lo que llamó la atención fue cuando se sinceró y habló acerca del polémico encuentro con el narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, experiencia que quedó marcada en el documental de Netflix, Cuando conocí al ‘Chapo’.

Kate del Castillo recuerda cómo conoció a ‘el Chapo’ Guzmán

La histrionisa destapó cómo se dieron los primeros acercamientos con los abogados del narcotraficante. Según Kate, todo comenzó cuando los representantes legales de Joaquín la buscaron para que ella llevara a cabo la película basada en la vida del esposo de Emma Coronel.

“Fue por medio de mi mamá. Hablaron a la ANDA para decir que me querían para una película internacional... Decían de una película de Hollywood. Queremos verla y yo de: ‘Mándenme el guion. No tengo tiempo’, y después pasaron dos o tres semanas y entonces me dijeron: ‘Somos los abogados del señor Guzmán’, y yo como actriz, que estás buscando la historia, que hablen de tu país y me interesó. Él estaba en la cárcel y dije que claro que sí” Kate del Castillo

Del Castillo comentó que contactó con unos productores argentino y español, quienes también estaban interesados en producir la película de Joaquín Guzmán Loera. Subrayó que no tuvo miedo de estos encuentros, dado que sabía que ‘el Chapo’ estaba en la cárcel.

“No tenía miedo ni nada mientras él estuviera en la cárcel. Empecé a ver con quién (hacer la película) porque quería hacer algo grande... El (el productor argentino) empezó a moverse y así fue. Terminamos yendo nosotros tres más Sean Penn”, continuó.

Sin embargo, Joaquín se escapó de prisión y fue cuando se llevó a cabo el tan polémico encuentro.

“Volé a Guadalajara. Era cumpleaños de una amiga y les dije que iba a Guadalajara, y ahí fue cuando me entregaron el primer teléfono. Empecé a textear con él (Joaquín Guzmán) y no lo podía creer. Yo le mandé el primer mensaje y ahí están los mensajes que me confiscó el gobierno”.

Agregó: “Terminamos yendo a verlo a un lugar que yo no sabía. A mí nada más me dijeron: ‘Tome un vuelo a Guadalajara y nosotros nos encargamos’... Sean se unió como dos semanas antes de ir a verlo, muy sospechosamente... De las cosas que más me ardieron fue que me chamaquearon como Sean y los productores. Fue un plan que ellos hicieron. Yo no lo vi desde un principio”.

Eso no es todo, Kate reveló aún más detalles de lo que fue el encuentro, cómo la trataron sus familiares y el gran banquete que tenían preparado para ella.

“Cuando estábamos enfrente de este señor, de dos de sus hijos, estamos rodeados de gente con metralletas, rifles. Había muy poquita luz y había otras personas que no sé si eran familiares. Había señoras cocinando porque era un banquetazo y yo no podía comer... El señor Guzmán estaba emocionado, muy contento conmigo. Estaba con una sonrisota, muy caballeroso y muy atento. No dice una mala palabra. Le llevé mi tequila, un par de libros de poesía”. Kate del Castillo

Finalmente, la hija de Eric del Castillo manifestó que esta reunión sí le trajo muchos problemas en su carrera profesional.

“Profesionalmente, no me ayudó. Dejé de trabajar mucho tiempo. Vivo muy al día como la mayoría de los actores. Vivo muy bien, y no me estoy quejand. Estuve a punto de vender mi casa y anímicamente me rompieron en algún momento por mi familia, pero me dio mucho aprendizaje, mucho valor. No cambiaría nada de eso. Lo volvería hacer. Tendría más cuidado y no creer en gente”, concluyó.

