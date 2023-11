Verónica Gallardo balconea a VLA, ¡la sacaron del foro! Dice que los de Hoy son mejores

Verónica Gallardo hizo una fuerte confesión en una entrevista con Raquel Bigorra. La experta en espectáculos comentó que debido a su gran trayectoria, ha podido trabajar en varios proyectos incluidos dos de los más grandes matutinos de México, Hoy y Venga la alegría.

Sin embargo, su experiencia en ambos dice que fue totalmente distinta. Según contó, en el programa Hoy pudo llevarse superbién con todos sus integrantes. Galilea Montijo, Paul Stanley, Raúl Araiza y más la trataron muy bien y siempre la incluían con ellos, además de tener atenciones con ella.

Algo muy distinto sucedió en Venga la alegría. Según cuenta Vero, ahí tuvo una participación, pero inmediatamente la corrieron del foro.

“Ahí nada más me llevaron de invitada y me sacaron. En Venga la alegría me invitaron, se acabó mi participación y sácate para la calle. ‘Ándele, sáquese’”, mencionó.

Verónica Gallardo fue corrida del foro de VLA, asegura / Instagram

Verónica exhibió a los conductores y dijo que sí se salió del foro como se lo solicitaron, pero que se dio cuenta que había un espacio en común que compartían todos los que estaban a cuadro, pero no era nada igual que en el programa Hoy, “(en VLA) todos los conductores con su celular así (usándolos y serios) cada uno con su rollo”.

Finalmente, Raquel confirmó que sí se viven experiencias distintas en ambos programas.