Hijo del líder de Los ángeles azules reaparece tras sufrir terrible accidente: “Estuvo muy grave”

Hace unos días, trascendió que el hijo de Elías Mejía, líder de Los ángeles azules, sufrió un terrible accidente por el cual tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Según reportó el cantante, su primogénito sufrió lesiones luego de haberse caído a una fosa de concreto de dos metros y medio de profundidad.

Hasta entonces, se desconocía el estado de salud del joven.

Elías Mejía Jr. reaparece tras alarmante accidente

Tras ofrecer un show en el Estadio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lugar donde sufrió el accidente, Elías Mejía Jr. reapareció en las cámaras de Ventaneando y compartió una actualización de su estado de salud.

El cantante confirmó que, luego de ser dado de alta, pudo viajar a la CDMX para así atenderse de las múltiples lesiones que le dejó la caída que sufrió.

“Fui al área de los baños, pero estaba muy oscuro. Justo cuando yo quise abrir los baños, estaban como muy apretados, muy duros. No los pude abrir, le giré y al dar el giro, ahí fue cuando tropecé y fue cuando tuve la caída, pero de espaldas. Me noqueé y ya nada más. Yo reaccioné hasta que mi papá, lo tenía encima de mí, cuando sentí el jalón de él, ya que me estaban acomodando la férula,”, comentó Elías.

Así lo dijo Elías Mejía Jr:

Agregó: “La fortuna es que alcanzaron a escucharme. Las lesiones fueron graves, porque sí fueron graves, porque sí tuve un tema con el eje de la visión, que tuve un problema de visión doble, pero bueno, por fortuna ahorita en estos días, con apoyo del neurólogo, del oftalmólogo, los especialistas, ha evolucionado para bien”.

Mejía Jr. subrayó que este accidente le hizo valorar totalmente la vida, ya que muchos especialistas le expresaron que está “vivo de milagro”.

“Cada que llegaba con un especialista y leía el expediente, o sea todos así de: ‘Elías, estás vivo de milagro’. Imagínate que cada que los médicos, cada que te dicen que estás vivo de milagro. Sí estuvo muy grave”, concluyó.