Bellakath y su extraña relación con un exnovio muerto

Bellakath cree en el bien y el mal, por eso también en los rezos, las limpias y los rituales. Considera que es buena idea continuar con la tradición del Día de Muertos para recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. La cantautora, recién premiada por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por sus éxitos “Gatita” y “Reggaetón champagne”, nos platicó si ha tenido sucesos paranormales.

¿Para ti es importante la celebración del Día de Muertos? “Claro. Se debe continuar esta tradición porque es muy bonito recordar a los seres que estuvieron contigo. Todas las enseñanzas que te dejaron”.

“Recuerdo a mis abuelitos que ya no están conmigo: Un abuelito paterno y una bisabuela materna. Ella se llamaba Antonia y él, Crisógono. Me cuidaron. Mi abue me cocinaba. También recuerdo amigos que ya no están con nosotros”.

Bellakath habla de sus rituales en Día de Muertos / Instagram: @labellakath

La especial manifestación y despedida de Bellakath y su novio fallecido

“Sí he tenido manifestaciones de personas fallecidas. A veces me han abierto la puerta. Se escucha cuando mueven la manija. En casa de mi abuelita es donde sucede seguido. En mi casa no pasa nada. Ahora ya no me da miedo. Cuando me ha llegado a suceder me quedo en shock. No sabes qué hacer, hasta que piensas: Esto no está estuvieron contigo. Todas las enseñanzas existiendo”.

Bellakath también extraña a sus abuelos / Facebook: Bellakath/Son de AK/ Instagram: @alejodlaw

“En sueños se me ha aparecido gente que ya no está. Tuve un novio que falleció y una vez se me apareció, pero nunca me pude despedir de él porque terminamos enojados. En mis sueños no me habló. Me abrazó. Me subí a un carro con él. Fue una forma de despedirnos. Acabamos mal por culpa de ambos. Estábamos chiquitos e inmaduros ”.

“Sí creo en los rituales, en las limpias, en lo bueno y en lo malo, pero más en lo bueno. ¿Cómo me protejo? Hago un rezo y agradeciendo al universo por lo bueno que está sucediendo y que me quite del camino lo malo”, finalizó.

