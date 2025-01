Laura Flores enfrenta la dolorosa pérdida de su querida ‘niña’: “Me duele verte partir”

Este jueves 30 de enero, la actriz mexicana Laura Flores sorprendió a sus seguidores al aparecer visiblemente afectada en una transmisión en vivo.

La actriz, que recientemente reveló a TVNotas los desafíos que tuvo enfrentar en la novelas como el acoso y propuestas indecorosas, abrió su corazón y expresó su tristeza al despedirse de su gatita Rockie, a quien consideraba como una hija.

“Desgraciadamente, me toca despedirme de Rockie… Está muy enferma y ya no tiene remedio. Está sufriendo mucho, no está bien, hemos hecho todo lo posible por ella”, compartió en un video desgarrador en Instagram.

Mira: Laura Flores y su experiencia con una mala cirugía estética: las lecciones de una famosa

Laura Flores tomó una decisión difícil par dejar ir a su gatita

Laura Flores explicó que, después de múltiples consultas veterinarias, los especialistas le indicaron que la salud de Rockie no tenía mejoría y que prolongar su vida solo significaría alargar su sufrimiento. Ante este diagnóstico, la actriz tomó la difícil decisión de dormir a su mascota.

“Me dijeron que mantenerla viva con medicamento solo alargaría su sufrimiento. Ella no está bien, la está pasando muy mal, está muy débil. No queremos prolongar su agonía” Laura Flores

Esta decisión no fue fácil para la actriz, quien afirmó que nunca había tenido que enfrentar una situación similar. No obstante, aseguró que su amor por Rockie la llevó a priorizar su bienestar y evitarle más dolor.

Mira: Laura Flores, con el corazón partido, comparte conmovedor momento que atraviesa con su hijo

Laura Flores entre lágrimas da el último adiós a su gatita

En su emotiva publicación, Laura Flores apareció sosteniendo a Rockie en sus brazos, besándola y despidiéndose con amor. En sus últimas palabras, dejó claro cuánto significó su mascota en su vida:

“Adiós Rockie, me duele verte partir, pero más me duele verte sufrir, mi amor. ¡Te amaré siempre, mi niña!” Laura Flores

El video conmovió a miles de seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

Mira: Laura Flores le prometió a su hijo que no volverá a casarse, luego de sus matrimonios fallidos

Muestras de cariño de amigos y seguidores a Laura Flores por la pérdida de su gatita

Ante la triste noticia, varias figuras del medio artístico expresaron su apoyo a Laura Flores. Actrices como, Yulianna Peniche, Marjorie de Sousa, Montserrat Oliver y Karla Díaz comentaron su publicación, solidarizándose con su dolor:

“Aaah no. Lo siento mucho mi Lau”- Marjorie de Sousa.



“Los que amamos a nuestros pequeños comprendemos lo que estás sintiendo, te abrazamos con el corazón. Siempre has sido un ser humano increíble con tus animalitos. Mucho amor para ti y Rockie”- Karla Díaz



“Lo siento mucho mi Laurita” - Yulianna Peniche



“Ay Laurita” - Consuelo Duval



“Querida amiga te mando un fuerte abrazo “- Mauricio Islas

Por parte de sus fans, sus redes se inundaron de mensajes de cariño hacia la actriz, reconociendo su amor incondicional por sus mascotas y la valentía de tomar una decisión tan difícil.