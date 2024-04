Laura Flores le prometió a su hijo que no volverá a casarse, luego de sus matrimonios fallidos

Laura Flores dio a conocer, el año pasado, la decisión de poner fin a su quinto matrimonio con Matthew Flannery, luego de cuatro años de estar juntos.

Ahora, la actriz dio una entrevista a la periodista Matilde Obregón para su canal de YouTube. Reveló que tras divorciarse por quinta vez, su hijo mayor le hizo una petición, a la cual Laura asegura que cumplirá, pues ya se lo prometió.

Flores le comentó a Obregón que su quinto divorcio se debió a la frágil salud del esposo.

Debido a que Laura Flores pasó por un quinto divorcio, su hijo mayor le pidió que hiciera una promesa como recordatorio de la unión familiar que tiene con su madre.

Flores aseguró que ella y sus hijos hicieron un pacto. Ella afirmó desde el corazón que, mientras ellos vivan con ella, no volverá a casarse.

“Hicimos un pacto y él me dijo: ‘Mamá, que no entre nadie más a la casa’. Yo le respondí: ‘Tienes razón, mi amor, que no entre nadie más a la casa’. Eso no significa que no pueda tener yo una relación. No fue un castigo ni una imposición. Es algo natural que piden unos adolescentes que no quisieran volver a ajustarse a una nueva persona. Tienen razón. Yo tampoco quiero”.