Dani Flow fue el culpable de que cerraran la cuenta de TikTok a Aleks Syntek ¡Guerra de followers! ¿Qué hizo?

Aleks Syntek es uno de los músicos con mayor prestigio, talento y popularidad en nuestro país. Además, es un hombre muy directo, que no se calla y dice con lo que no está de acuerdo, como el reguetón. Esto le ha traído varios problemas. Entre estos, con el famoso reguetonero mexicano Dani Flow y sus más de 2 millones de seguidores en Instagram y casi 6 millones en TikTok. El año pasado tuvieron una serie de enfrentamientos en redes sociales.

Nos enteramos por una amiga de Syntek que Dani no ha dudado en hacerle la vida imposible. Nuestra fuente nos dijo: “Todo comenzó el año pasado, cuando a Syntek le preguntaron en una entrevista por una canción de Dani llamada ‘Las que no tienen papá'. Su letra es totalmente so3z. Llena de gros3rías e ¡nsult0s a las mujeres. Totalmente m¡sógin4. Aleks dijo que seguramente al crecer le había faltado amor”.

Aleks no se imaginó la furia que desencadenaría en Dani: “Éste se empezó a burl4r de su físico con referencias a personajes de caricaturas. Lo peor es que hasta hizo alusión al escándalo de un presunto 4c0so del que acusaron injustamente a Aleks”.

Dani Flow fue el culpable de que cerraran la cuenta de TikTok a Aleks Syntek / Instagram: @syntekoficial / @daniflowmx

Nuestra fuente nos contó: “Al parecer, a principios de este año se reconciliaron gracias a una entrevista de Dani con el ‘Escorpión dorado’, en la que Aleks habló bien de Flow. Este hasta manifestó su deseo de hacer una colaboración. En realidad, Syntek no quiere saber nada de él. Quiso calmar las aguas porque se dio cuenta de lo peligroso que puede ser Dani con sus palabras y acciones”.

“Aleks no ha querido hablar de esto, pero ahí te va la exclusiva (ríe): A finales del año pasado, Aleks perdió su cuenta de TikTok con medio millón de seguidores por culpa de Dani. Este, en sus conciertos, comenzó a pedir que reportaran el perfil de Syntek como inapropiado”.

“Imagínate la lucha tan baja y el poder que tuvo Dani, que en 3 días le cayeron como 2 mil denuncias a Aleks. Totalmente infundadas ya que este último nunca ha publicado nada inapropiado. Ante tal cantidad de acusaciones, la plataforma le retiró la cuenta a Syntek sin que pudiera hacer algo al respecto”.

La amiga de Syntek finalizó diciéndonos: “Esto afectó a Aleks, quien hasta el momento no ha podido recuperar la cantidad de seguidores. Trata de restarle importancia porque, ante todo, está su paz mental. Aunque está al tanto de que Dani lo tiene en la mira y no deja de hablar mal de él, sabe que hace las cosas bien, que no promueve esos contenidos negativos y que las cosas caerán por su propio peso”.

Dani Flow es uno de los cantantes más populares de la música urbana actual

Es originario de Irapuato y su nombre real es Daniel Balladares.

En 2012 publicó su primer tema en YouTube.

Su carrera comenzó en el freestyle, pero en 2019 cambió al reguetón, firmado por la disquera Universal Music.

Es conocido como ‘el Rey del m0rbo’ y sus letras tienen un amplio contenido muy controversial.

