Exintegrante de ‘Menudo’ fallece a los 48 años

Hace algunas horas, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Adrián Olivares, quien fuera integrante de ‘Menudo’, a los 48 años. La noticia fue confirmada Robert Avellanet y Sergio Blass, sus excompañeros de agrupación.

A través de redes sociales, Avellanet compartió una antigua foto de la banda junto a un corto, pero emotivo mensaje en el que expresaba lo afectado que se siente por esta pérdida.

“¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. RIP Adrián” Robert Avellanet

Según la cuenta de Instagram Chamonic, Adrián Olivares era hermano de la actriz Karla Souza, quien hasta el momento no ha dicho nada al respecto sobre la inesperada muerte del cantante.

Por su parte, Blass deseó un buen descanso para su excompañero, así como también manifestó sus condolencias para la familia.

“Vuela alto hermanito y mucha fortaleza para tu familia. Siempre fuiste maduro para tu edad y tu carisma inigualable. Siempre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestro”, expresó.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de Olivares, pues su familia no ha querido dar detalles. No obstante, se especula que sucedió durante una intervención quirúrgica no especificada aún.

Sylvia Campos, quien habría sido su pareja sentimental, también se unió a la ola de despedida y compartió un mensaje en el que habla del gran cariño y admiración que le tenía.

“Mi Adriancito hermoso, siempre vivirás en mi corazón, tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito, fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo un GRAN PAPÁ. Que tu camino esté lleno de luz. Te quiero por siempre”, señaló.

Exnovia de Adrián Olivares mensaje de despedida / FB: Sylvia Campos

Adrián Olivares y su paso por ‘Menudo’

Adrián Olivares se unió a ‘Menudo’ en 1992, a la icónica agrupación puertorriqueña.

Durante su estancia, participó en la grabación de discos como ‘Detrás de tu mirada’ y ‘15 años’, los cuales incluyeron éxitos como ‘Bésame en la playa’ y ‘Búscame’.

Abandonó la banda en 1993, siendo sustituido por Ricky III. Tras su salida, Olivares continuó con su carrera musical, pero de manera más discreta. Participó en entrevistas y documentales sobre el grupo.

La noticia de su fallecimiento causó gran conmoción en redes sociales y los fanáticos no han dudado en pedir por su eterno descanso, así como desear una pronta resignación para su familia.

