Arturo Islas, conductor y ambientalista, denuncia agresiones contra él y su familia: “fui víctima”

Arturo Islas, conductor, actor y ambientalista mexicano, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus campañas en defensa de los animales, sino por una denuncia que sacudió a sus seguidores. A través de un video publicado en Instagram, Islas reveló que él y su familia fueron víctimas de una agresión física durante un evento privado, presuntamente perpetrada por personas que se identifican como animalistas.

¿Quién es Arturo Islas y por qué genera tanta polémica en redes sociales por su activismo?

Arturo Islas Allende se ha ganado un lugar en la televisión mexicana por su activismo ambiental y su defensa de los derechos de los animales. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de controversias. En los últimos años, ha sido señalado por presunto tráfico de especies, especialmente en los casos de la jirafa Benito y el elefante Big Boy, dos animales que generaron debate nacional por su traslado y condiciones de vida.

Influencers como Yael Ruiz y Luis ‘Potro’ Caballero han mencionado su nombre en pódcasts y programas de entretenimiento, acusándolo de prácticas cuestionables. Aunque ninguna de estas acusaciones ha sido confirmada judicialmente, el daño a su reputación ha sido evidente.

“En los últimos dos años se me ha llamado traficante y se me ha insultado con adjetivos despectivos. Me he quedado callado, no por cobardía, sino porque no creo que la mejor manera sea generar más violencia digital”, dijo Islas en su video, dejando claro que ha preferido el silencio como forma de resistencia.

¿Cómo ocurrió el ataque a Arturo Islas y cuáles fueron las consecuencias para su familia?

El conductor y ambientalista Arturo Islas relató que el pasado 27 de septiembre, al finalizar un evento privado en la Ciudad de México, cuatro personas ingresaron al recinto utilizando identificaciones falsas. Una vez dentro, comenzaron a lanzar acusaciones a gritos frente a los asistentes, incluyendo a sus hijos.

Arturo Islas “Les pido un minuto de su valioso tiempo. Quiero decirles que el pasado 27 de septiembre fui víctima, junto con mi familia, de un acto horrible. Me siento responsable de hacerlo público; es uno de los videos que más trabajo me ha costado grabar, porque se trata de activismo sobre mí, y nunca me ha gustado usar las redes para hablar de mí”.

Según Arturo Islas cuatro personas ingresaron al recinto, gritando acusaciones falsas frente a sus hijos. Su hija menor sufrió un ataque de pánico durante el incidente. Islas calificó la situación como violencia física que derivó de la violencia digital que ha sufrido durante años.

“No hay justificación para exponer a menores a ese tipo de violencia. Aún más preocupante es que estas personas usaron identificaciones falsas para entrar y agredirme. Lo triste es que quienes lo hicieron se hacen llamar animalistas; duele ver cómo personas que dicen defender la vida la vulneran de esa forma”, aseguró en su video.

El conductor aseguró que nadie debería vivir con miedo por su trabajo, ni ser atacado por pensar diferente. La violencia digital, explica, ha cruzado límites al convertirse en ataques físicos y amenazas directas hacia su familia.

“La violencia no debe existir. Incluso han buscado cosas de mi pasado para dañarme. Nadie debería ser atacado por lo que fue o por atreverse a actuar distinto”. Arturo Islas

¿Arturo Islas dejará el activismo animal tras el ataque que sufrió?

Finalmente Arturo Islas enfatizó en que su compromiso con el activismo animal no cambiará pese a los ataques y llama a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes se autodenominan defensores de los animales, pero actúan con agresión y violencia hacia otras personas.

Hasta el momento, Arturo Islas solo ha hecho pública su denuncia a través de redes sociales y no ha confirmado si tomará acciones legales contra los agresores.

Así lo dijo Arturo Islas: