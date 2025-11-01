El último mensaje que compartió Juan Luis Martínez 'el Bosho', antes de ser asesinado en reunión familiar.

La industria de la música sigue de luto tras la muerte de Juan Luis Martínez, conocido como ‘el Bosho’, vocalista del Grupo Dorado de Abasolo, quien fue asesinado la noche del 26 de octubre. Su partida ha conmocionado a la comunidad musical del Bajío, que hoy llora no solo la pérdida de un artista, sino de un joven que se había ganado el cariño de su público con su voz. ¿Cuál fue el último mensaje que compartió?

¿Cómo fue asesinado Juan Luis Martínez ‘el Bosho’?

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Luis Martínez, conocido artísticamente como ‘El Bosho’, fue asesinado alrededor de las 10 de la noche mientras se encontraba en una vivienda ubicada sobre la calle Libertad, en la colonia Los Pirules, del municipio de Abasolo, Guanajuato.

El cantante convivía con familiares y amigos cuando dos sujetos armados ingresaron al domicilio . De acuerdo con los testigos, uno de ellos disparó en al menos cinco ocasiones directamente contra el artista, dejándolo gravemente herido.

Tras el ataque, los agresores escaparon en un vehículo, mientras los presentes intentaban auxiliar al intérprete. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron poco después, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue resguardado por agentes de la Policía Municipal, y más tarde arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes se encargaron de levantar evidencias y recopilar declaraciones para avanzar en las investigaciones sobre el homicidio.

¿Cuál fue la última publicación de Juan Luis Martínez ‘el Bosho’ antes de ser asesinado?

Días antes del crimen, Juan Luis Martínez, vocalista del Grupo Dorado de Abasolo, había compartido en sus redes sociales lo que hoy se interpreta como una despedida llena de vida. El 18 de octubre, Juan Luis publicó fotografías disfrutando de las playas de Zihuatanejo, acompañadas de la frase:

“ Lo mejor de la vida, hermano .” El mensaje, sencillo pero significativo, ha conmovido profundamente a sus fans, quienes han llenado la publicación de corazones.

El Grupo Dorado de Abasolo confirmó la noticia del asesinato a través de su cuenta oficial de Facebook, donde publicó un emotivo mensaje:

“ Vuela alto, nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón ”. La despedida todavía se extendió hasta el miércoles 29 de octubre, cuando ofrecieron una misa para su último adiós.

¿Quién era Juan Luis Martínez, ‘el Bosho’, el cantante asesinado?

Aunque no existen muchos datos públicos sobre la vida personal de Juan Luis Martínez, conocido artísticamente como ‘el Bosho’, diversas publicaciones y comentarios en redes sociales lo describen como un joven apasionado por la música que desde temprana edad participaba activamente en bailes, ferias y eventos locales del Bajío, donde su presencia se volvió constante y muy querida.

Desde niño, Juan Luis mostró una gran afinidad por la música regional mexicana, inspirado por las voces y estilos de los grandes intérpretes de la banda sinaloense y la música norteña. Estos géneros marcaron su identidad artística y lo motivaron a perseguir su sueño de cantar frente al público.

Con el tiempo, ‘El Bosho’ se consolidó como una de las voces más representativas del sur de Guanajuato, reconocido por su voz potente, su carisma y la energía con la que se entregaba en cada presentación. Su cercanía con la gente y su estilo interpretativo lo convirtieron en un artista muy apreciado dentro del circuito regional.

Su talento lo llevó a integrarse al Grupo Dorado de Abasolo, una agrupación dedicada a los géneros banda, norteño y huapango, con un sonido fresco que conquistó escenarios y corazones en distintas comunidades guanajuatenses. Gracias a su voz y carisma, ‘El Bosho’ se convirtió en el alma del grupo y en un símbolo musical de su tierra.

