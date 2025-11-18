Samia Klimos sube fotos exclusivas a una plataforma para salvar su refugio animal, ¡tiene un enorme corazón!

Tras explorar diversas formas de conseguir recursos para salvar animales, Samia Klimos, directora de la Fundación Toby, no tuvo más remedio que hacer lo que pensaba inimaginable: Quitarse la ropa y posar frente a una cámara. Lo hace, nos cuenta, por el profundo amor y pasión que tiene por los peludos, a quienes brinda cuidados con su equipo en un predio en Santo Tomás Ajusco (CDMX).

“Empecé a subir fotos sensuales en una plataforma (Patreon) y eso nos ha mantenido por varios años. Lloraba todos los días, hasta que le perdí el miedo. Me hice amiga de Erika Fernández, de ‘Amor sin raza’ (conocida como ‘la Loca de los perros’) y Elena Larrea (†) de ‘Cuacolandia’. Platicábamos qué íbamos a hacer si no había donaciones. Elena dijo: ‘Nos desnudamos’. Estaba muy ansiosa. A mi mamá le estresaba que mi familia supiera, y sí, no les gustó, pero le pregunté: ‘¿Tú me vas a dar dinero?’” Samia Klimos

Fundación Toby, asociación creada por Samia Klimos / Redes sociales @Fundacióntoby

¿Cuáles son los gastos que enfrenta Samia Klimos con su refugio animal?

Con miedo y el apoyo de un fotógrafo que no le cobra por las sesiones, comenzó a posar. Al principio, dice, casi salía con bufanda: “Me daba mucha pena. Mi contenido nunca va a ser tan explícito”.

Nos cuenta así que genera 60 mil pesos mensuales, pero paga 50 mil de renta y sueldos de 14 empleados, lo que implica enfrentar deudas. Aunque tiene un proveedor de alimento a menor costo, paga alrededor de 45 mil mensuales, porque además de perros tiene animales de granja. Hay gente que dona 1 o 2 bultos de alimento, pero no es constante. Los veterinarios no le ofrecen descuentos, destaca. Las vacunas y operaciones de esterilización se han vuelto responsabilidad de las asociaciones civiles y aunque las alcaldías tienen presupuesto para estos gastos, dice que no los aplican.

La también activista agradece el apoyo de Ricardo Salinas Pliego: “Ha donado más de mil vacunas y camionetas llenas de croquetas”. Para avenirse de recursos, también vende camisetas y gorras. Una vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les donó 200 llantas que vendieron y con lo obtenido pagaron sueldos.

“Nuestro límite son 130 perros. A veces la gente no comprende cuando dices: ‘No puedo’, y empieza una ola de ataques en redes. De pronto, alguien te deposita y se siente con derecho de exigir que rescaten a un perro. Si no lo haces, te dicen: ‘O vienes o lo mato’”. Samia Klimos

Samia Klimos / Redes sociales @Fundacióntoby

¿Qué ha pasado con el refugio animal de Samia Klimos?

Samia asegura que, desde el año pasado, han dejado de donar a los refugios en general. Cree que se debe a la crisis económica. Ayudar no se logra solo con buenas intenciones. Establecer una fundación para rescatar animales en estado vulnerable prácticamente es un apostolado. Poco se sabe del gran esfuerzo que representa. No todos los refugios funcionan de forma adecuada, pero hay varios muy dignos, que día a día enfrentan la lucha por no desaparecer debido a la falta de apoyo.

Comparte cómo surgió Fundación Toby y cómo ha logrado sobrevivir. “Abrimos el refugio en agosto de 2019. Yo estaba deprimida por mi trabajo godín. Mi mamá me preguntó: ‘¿Cómo te ayudo?’. Le dije: ‘¡Quiero salvar animales!’. No sabía ni lo que era una fundación. Tienes que ir con un notario para que te inscriba en el registro público y al SAT. No existe el concepto de incentivo fiscal para esta labor. Te registran como persona moral. Además, hay que pagar un acta constitutiva como Asociación Civil”.

Al principio cometió muchos errores: “Pagaba pensión por perro, alrededor de 50 mil pesos mensuales. Empecé con 4, en poco tiempo fueron 30, luego 50. Era impagable, aun con donaciones”.

Fundación Toby / Redes sociales @Fundacióntoby

¿Cómo surgió el refugio animal de Samia Klimos?

Buscó un terreno en el Ajusco y comenzó a atender el lugar, pero necesitaba empleados para lavar jaulas, bañar a los peludos, sacarlos a jugar, medicarlos. Comenzaron a pedir donaciones, pero inició la pandemia y el apoyo desapareció. Pagaba 18 mil pesos de renta, 5 mil quincenales a 3 ayudantes, y entonces fue que decidió su atrevida aventura, que, asegura, ya no es suficiente para todo lo que necesitan sus animalitos.

“Cualquier fundación tiene que mostrar sus gastos. La persona que dona se vuelve parte de. Tiene derecho a saber en qué se gasta. También hay que tener puertas abiertas todo el año. Fundación Toby está abierto al público en general y al voluntariado. Basta con que llamen”, expresó.

“Es muy triste, son muchos sacrificios. Tenemos pocas adopciones. Como la gente ve a los perritos muy felices, mejor adoptan de otros refugios donde no lo están”. Samia Klimos

Samia propone que exista un registro de maltratadores de animales para que no sean aceptados socialmente. Además, espera que todos los refugios estén regulados, así como los rescatistas, criaderos y veterinarias, pues asegura que hay muchas personas que atienden sin tener cédula profesional.

