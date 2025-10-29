Cuacolandia rompe en nostalgia al recordar a Elena Larrea en Día de Muertos: FOTO

En el Día de Muertos, el santuario Cuacolandia rinde un emotivo homenaje a su fundadora, Elena Larrea, quien dedicó su vida a rescatar y proteger caballos maltratados en México. La conmemoración invitó a los internautas a formar parte de las actividades que el refugio lleva a cabo para mantener viva la historia y el trabajo que dio origen al proyecto.

Elena Larrea falleció en 2024, Cuacolandia la recordó por el Día de Muertos. / Foto: FB/Elena Larrea

¿Cómo recordaron a Elena Larrea en Cuacolandia por el Día de muertos?

A través de sus redes sociales oficiales, Cuacolandia compartió un mensaje para recordar a su fundadora, Elena Larrea, con motivo del Día de Muertos. En la publicación, el santuario invitó a sus seguidores a colocar a Elena en sus ofrendas y dedicarle un espacio lleno de amor, gratitud y memoria. Además, anunciaron que realizarán una recopilación en video con las imágenes que las personas compartan, como homenaje a su vida y al trabajo que realizó en favor de los animales.

“Este Día de Muertos queremos recordar juntos a Elena, la mujer que cambió la vida de cientos de animales y encendió una luz que sigue viva en todos nosotros. ¡Por eso este año te invitamos a ponerla en tu ofrenda y darle ese espacio de amor, gratitud y memoria! Al final haremos una recopilación en video como un homenaje y honra a su vida, activismo y amor” Cuacolandia.

La iniciativa generó respuesta inmediata entre los usuarios, quienes comenzaron a publicar fotografías de sus altares. Una de las ofrendas mostraba flores de cempasúchil, veladoras y una imagen de la activista, acompañada del mensaje: “Hoy llegas con caballos que te acompañan, a los que rescataste”.

Al final, Cuacolandia realizará una recopilación con las fotografías y videos como “homenaje y honra a su vida, activismo y amor” de Elena Larrea. Las imágenes de las ofrendas de Día de Muertos se recibirán hasta el 30 de octubre.

El santuario Cuacolandia invitó a incluir a Elena Larrea en las ofrendas de Día de Muertos como símbolo de gratitud y memoria. / Foto: FB/Elena Larrea

¿De qué murió Elena Larrea, fundadora de Cuacolandia?

Elena Larrea, fundadora del santuario Cuacolandia, falleció el 19 de marzo de 2024 en Atlixco, Puebla, la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar.

Su trabajo al frente del refugio ganó reconocimiento nacional por el rescate de caballos en situación de maltrato. Además, su fallecimiento marcó un antes y un después en la historia de Cuacolandia, que desde entonces ha continuado con las acciones que ella impulsó.

¿Quién fue Elena Larrea, activista y modelo mexicana que murió?

Elena Larrea Zepeda Carranza, mejor conocida como Elena Larrea, nació en Ciudad de México el 10 de junio de 1988 fue una activista y modelo mexicana. Se dedicó a la defensa de los derechos de los animales y fue fundadora de Cuacolandia, un albergue destinado al rescate y cuidado de equinos maltratados.

Su labor como activista cobró visibilidad cuando dio a conocer que financiaba gran parte de los gastos del refugio a través de contenido creado en la plataforma de suscripción. Tras su fallecimiento el 19 de marzo de 2024 en Atlixco, Puebla, las normas que promovió para sancionar el maltrato animal a equinos y la zoofilia fueron renombradas como “Ley Elena”, en reconocimiento a su esfuerzo por mejorar la protección legal de los animales en el estado.

