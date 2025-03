Ricardo Peralta revela cómo fue vivir la gloria y el infierno tras salir de LCLDFM: “Solo lloraba”

El influencer Ricardo Peralta señaló que tocó fondo y que vivió la gloria y el infierno tras su salida de La casa de los famosos México. Se dio cuenta de que lo que sucede dentro del reality es muy diferente a lo que el público percibe de los integrantes. Incluso se dijo que su familia tenía miedo de que cometiera un error por la fuerte depresión que sufría.

Platicamos en exclusiva con Ricardo. Nos contó que ahora está mucho mejor. “El trabajo psicológico poco a poco rinde frutos”.

“Fue un sentimiento agridulce. Creo que todo eso es parte de la fama. Si uno quiere estar en el foco, le toca aguantar”, Ricardo Peralta

Ricardo Peralta / FB: Ricardo Peralta

La terapia, su salvación: “No he necesitado medicación, pero si es necesario, la tomaré”

En su lucha por mantener su salud mental, Ricardo Peralta ha sido muy abierto sobre la importancia de buscar ayuda profesional. Ahora habla del tema y compartió sus experiencias y reflexiones sobre cómo ha manejado estos desafíos sin recurrir a medicamentos, aunque está dispuesto a considerarlos si fuera necesario en el futuro.

“Sentía que necesitaba ayuda para lidiar con cosas a nivel mental, para que me organizaran las ideas. Hasta el momento no he necesitado ir al psiquiatra o tomar medicamentos. Si más adelante me dicen que es necesario, los tomaría”.

Le preguntamos cómo va con sus terapias: “Muy bien. Cuando sentimos que se nos confunden las ideas o no podemos organizarnos está bien pedir ayuda. Funciona muy bien. Creo que es necesario para cualquier persona”.

Ricardo Peralta: Así enfrenta la presión “A veces se tambalea el piso, pero siempre se puede avanzar”

El influencer nos contó cómo está manejando ahora esa presión: “Hubo momentos en que decía: ‘Me encantaría reírme’, pero solo lloraba. Ahorita creo que es como todo en la vida. Todos los seres humanos hemos tenido momentos en los que decimos: ‘¿Qué voy a hacer?’. Se te tambalea el piso, pero puedes salir adelante y avanzar”.

“Nunca quise abandonar esto. Solo quería poner una pausa a lo que pasaba. Tal vez no hubo pódcast, pero porque tenía que reacomodar las ideas”, finalizó.

Ricardo Peralta / Redes sociales

