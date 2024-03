Lambda García confiesa que sufrió gordofobia por parte de una productora; así fue su experiencia

Hace unos días, Lambda García estuvo como invitado especial en el pódcast de Rodrigo Vidal, el cual se transmite en YouTube y lleva el nombre ‘Este es mi desmadre’.

Fue ahí donde el exconductor de Hoy abrió su corazón y reveló que en el pasado llegó a sufrir ataques gordofóbicos por parte de una productora, lo cual, según las palabras de Lambda, le marcó durante mucho tiempo.

Lambda recordó que cuando tenía tan solo 20 años sufrió un comentario gordofóbico que le afectó y le generó mucha inseguridad respecto a su aspecto físico.

El actor no quiso revelar el nombre de la productora, quien le hizo un comentario muy desagradable.

El famoso mencionó que este comentario realizado por la productora estuvo fuera de lugar, ya que para él, afectó su desempeño actoral.

Lambda García

“Todo mal, no puede llegar con alguien, un actor que tiene inseguridad y decirle que lo ves bofo, y esto haciendo una novela en la cual me tenía que encuerar, en ese momento me deprimí”.