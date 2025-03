“Juego de voces” 2025: Emoción y nostalgia en cada episodio

El game show musical “Juego de voces” 2025 sigue conquistando al público con su innovador formato, en el que reconocidos artistas se enfrentan en duelos de canto llenos de emoción y sorpresas. En entrevista con TVNotas, Marcelo Strupini, su productor nos cuenta las innovaciones y sorpresas que habrá en esta nueva temporada.

El primer capítulo de la nueva temporada de “Juego de voces” 2025 confirmó el éxito de este formato y se ubicó como el programa dominical de mayor audiencia en TV abierta a nivel nacional.

Marcelo Mastrupini, productor, Juego de voces 2025, contó a TVNotas las innovaciones y sorpresas de esta temporada / Cortesía Televisa

El portal: Encuentro emotivo entre Lucero y ‘Chispita’

Un segmento que resultó de especial interés para la audiencia fue ‘El portal’, en el que se presentó, mediante inteligencia artificial, un encuentro entre la Lucero de hoy y Lucerito, caracterizada como Chispita. En ese encuentro, la pequeña hizo varias preguntas sobre su futuro, a las que Lucero dio conmovedoras respuestas.

En redes sociales, este encuentro tuvo enorme aceptación, y alcanzó 13 millones de visualizaciones y 351 mil interacciones. Se colocó como uno de los principales contenidos comentados en esas plataformas digitales. El portal presentará en todas las emisiones de esta nueva temporada emotivas situaciones personales de las figuras que compiten en este game show.

Podría gustarte: Lucero logró poner celoso a Mijares, pero confesó que él es su príncipe azul; así reaccionó junto a su hija

Juego de voces 2025 Lucero se encuentra con ‘Chispita’ Juego de voces 2025 Lucero se encuentra con ‘Chispita’ Juego de voces 2025 Lucero se encuentra con Angélica Aragón, y recuerdan ‘Chispita’ Juego de voces 2025 Lucero se encuentra con Angélica Aragón, y recuerdan ‘Chispita’

“Juego de voces” 2025: novedades y sorpresas

TVNotas tuvo la oportunidad de platicar con el productor Marcelo Strupini, quien nos habló sobre cómo se logra esta sección: “Se me ocurrió a mí y es una idea muy linda, como de viajar en el tiempo e imaginar cosas que nunca podrían pasar en la realidad. La primera con la que hablé de esto fue con Lucero. La intención era también que el público juvenil pudiera conocer a Chispita, que no la vio. A Lucero le encantó la idea, ella no sabía qué iba a pasar, solamente que iba a cruzar la puerta y se iba a encontrar con algo”.

Juego de voces 2025 Lucero se encuentra con ‘Chispita’ / Cortesía Televisa

Nos explicó el proceso: “Hicimos un casting para encontrar una niña que fuera parecida a ella. Grabamos la escena con esa niña y a esa carita le aplicamos inteligencia artificial. Para eso sacamos de la telenovela original 17 mil imágenes para tener todos los registros de ella y así le hicimos. Se apeló a la nostalgia”.

En cuanto a la segunda temporada, comentó: “El reto es mantener al público familiar. Es un programa muy blanco que apela a las cosas lindas de la vida. Nos hemos renovado técnicamente, contamos con un escenario giratorio y nuevas puestas de cámara”.

No te pierdas: ‘Juego de voces’ regresa con Mijares y Lucero: Estreno, concursantes y todo lo que debes saber

¿Quiénes están en “Juego de voces” 2025?

En “Juego de voces” 2025 compiten los equipos de Leyendas y Estrellas. Las Leyendas están integradas por:

Lucero,

Yuri,

Mijares y

Emmanuel.

Redes sociales

En Las Estrellas participan:

Lucero Mijares,

María León,

Yahir y

Alexander Acha.

Sobre este reparto, Marcelo nos dijo: “Cuando pensamos en estos talentos pensé: ‘Va a costar’, pero no, conocían el proyecto. Les gustaba mucho y se engancharon. Nos dijeron sí de inmediato”.

¿Qué artistas invitados habrá en ‘Juego de voces’ 2025?

En el primer capítulo, María León le cantó a su crush y se emocionaron. En esta temporada habrá artistas invitados. Se espera que este domingo esté Nodal.

Sobre los artistas invitados Marcelo mencionó: “Es mágico cómo se suman, tendremos:



a la banda MS,

Natalia Jiménez,

Piso 21

A todos les encanta venir a hacer equipo”.

Marcelo Mastrupini, productor, Juego de voces 2025 reveló las novedades tecnológicas de esta temporada. / Cortesía Televisa

Marcelo ya tiene 20 años de exitosa trayectoria: “Yo llegué en ese momento a un área de Nuevos Formatos, el primer proyecto que presenté fue ‘Bailando por un sueño’ y siempre me ha encantado crear formatos y ahora también producirlos”.

“Juego de voces”, producción de Marcelo Strupini y Eduardo Suárez, se transmite los domingos a las 21:00 horas por Las estrellas.

Mira: Lucero y ‘el Malilla’ presumen foto juntos; él se declara su fan ¿Colaboración en puerta?