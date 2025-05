Tras surgirle ahijado a Juan Gabriel ¿Le apareció otro hijo? VIDEO

En días recientes a Juan Gabriel le salió otro ahijado, quien compartió orgulloso la cercanía con el difunto músico. Sin embargo, a casi 9 años de la muerte Juan Gabriel, resurge la posibilidad de que exista otro hijo no reconocido del ‘Divo de Juárez’. ¿Quién es?

Facebook: Juan Gabriel /Captura de pantalla Sale el sol

Te puede interesar: ¡Juan Gabriel llega a Netflix! y promete ser un vistazo íntimo a la vida del Divo de Juárez

¿Juan Gabriel tiene hijos biológicos no reconocidos?

Tras la muerte de Juan Gabriel en 2016, surgieron diferentes personas que alegaron ser hijos no reconocidos del cantante con la intención de reclamar parte de su herencia, pero la mayoría de ellos fueron desmentidos.

Sin embargo, en 2021 Jesús Salas, amigo y ex representante de Alberto Aguilera, nombre real del ‘Divo de Juárez’, dio a conocer que sí existían hijos biológicos no reconocidos por el intérprete de ‘Querida’, pero se desconocía su paradero.

En entrevista para el programa ‘Sale el sol’, Salas, quien además de mánager fue amigo cercano de Juanga, aseguró que fue el propio cantante quien le confesó la existencia de sus hijos perdidos:

“Ellos no aparecen. Yo lo sé porque pues éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno, ¿verdad? Para evitarnos más situaciones, (...) sé que existen pero nunca han aparecido”.

Facebook: Juan Gabriel /Captura de pantalla Sale el sol

No te pierdas: ¡Al igual que Silvia Pinal! Estas celebridades perdieron la vida en un día 28, ¿maldición o coincidencia?

Otra persona que corroboraría estos rumores sería la cantante Dulce, en 2021 declaró que supuestamente existían dos hijos no reconocidos de Juan Gabriel, uno de ellos sería doctor y presuntamente el gran orgullo del intérprete. No obstante, ellos nunca habrían dado la cara pues probablemente no tendrían interés en la fama.

¿Quién es el supuesto hijo de Juan Gabriel que reapareció?

En septiembre de 2019, un hombre identificado bajo el nombre de Joe García, se pronunció como hijo biológico no reconocido del Juan Gabriel. En entrevista para el programa ‘El gordo y la flaca’, Joe aseguró que Juan Gabriel sabía de su existencia pero no supo cómo encontrarlo.

Según lo declarado por el presunto hijo de Juanga radicado en California, él sólo busca dar a conocer su existencia. Aparentemente, el hombre habría acudido a un concierto del artista para conocerlo, pero al final no tuvo ningún acercamiento, pues no quiso causar problemas.

Joe García afirmó que era producto de una relación que Juanga tuvo con una prima llamada María Linda Rodríguez. Sin embargo, durante su primera aparición, su testimonio no prosperó y quedó un poco en el olvido, hasta ahora.

Lee también: Silvia Pinal: Juan Gabriel fue jardinero de la familia Pinal; Martha Figueroa revela sorprendente historia

¿El supuesto hijo de Juan Gabriel peleará por herencia?

Recientemente, Joe García, el hombre que dijo ser hijo perdido de Juan Gabriel, reapareció para reafirmar su declaración. Esta vez contactó al abogado Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel, para volver a contar su historia y ahora sí, pelear por la herencia del ‘Divo de Juárez’.

De acuerdo con la llamada presentada en el programa ‘Ventaneando’, Joe buscó al abogado del intérprete de ‘Abrázame muy fuerte’ para reiterar los intentos de encontrarse con su padre en el pasado y su origen. García alegó que su padre se enteró de su existencia e incluso le habría comprado una casa, pero al cantante le habrían dicho que estaba muerto:

“Mire, lo que le trato de decir es que mi papá me compró una casa en Palm Springs cuando supo de mí en el 2014 porque mi mamá me confesó la verdad en 2014, antes de su muerte”.

Revisa: Exmánager de Juan Gabriel asegura que el Divo de Juárez odiaba a las mujeres

Joe también declaró que deseaba saber la verdad del porqué Iván Aguilera se quedó con toda la herencia del cantautor y por qué corrieron a Jesús Salas y Laura Salas. Ante esto, Guillermo Pous replicó que la única razón fue que así lo estipuló en su testamento Juan Gabriel.

El supuesto hijo de Juan Gabriel confesó que que tiene intensiones de “pelear para saber la verdad”, pues consideraba que le habían robado a su padre.

No obstante, el albacea del artista se mantuvo firme y aseguró que perdería el tiempo si intentaba proceder legalmente, pues solamente se respeto la voluntad del fallecido cantante.

“Todo se hizo jurídicamente perfecto”, sentenció y concluyó Guillermo Pous al final de la llamada. Así luce el supuesto hijo de Juan Gabriel, ¿se parecen?