El elenco de Vecinos rinde emotivo homenaje a Moisés Suárez

Uno de los actores más queridos por el público es Moisés Suárez quien actualmente interpreta a El portero en la obra de teatro El intercambio que se presenta en el teatro Jorge Negrete. En esta obra también actúan Mauricio Barcelata, Gerardo González, Anahí Allué y Melissa Ortega, entre otros.

La producción de esta obra decidió rendirle un muy emotivo homenaje a Moisés y los padrinos fueron sus compañeros de la serie Vecinos: Lalo España, Dany Perea, Markin López y Verania Luken, entre otros.

Además, al escenario subieron sus hijas Hilda y Gretell y le dieron una placa que una de ellas le diseñó con gran esmero y amor.

Parte del elenco de Vecinos y de la obra de teatro El intercambio en homenaje a Moisés Suárez / Alejandro Isunza

Sobre este homenaje Moisés comentó:

“Estoy muy emocionado porque, aunque cuando empiezas la carrera no sabes que vas a tener un reconocimiento como tal, sí lo agradeces mucho porque desde pequeño estoy en la actuación. Me conmueve bastante este detalle”. Moisés Suárez

Por su parte Mauricio Barcelata dijo: “No solo ha sido mi compañero de trabajo, sino un gran amigo de tantos años. Es un actor con una enorme disciplina y constancia”.

Mauricio Barcelata participa en la obra en la que le rindieron homenaje a Moisés Suárez de Vecinos / Alejandro Isunza

Y Melissa Ortega, que también es productora de la obra, señaló: “Moisés es una de las personas que más amo y admiro no sólo en esta carrera, sino en la vida. A mí me dan tristeza los homenajes póstumos porque ya de nada sirve cuando no estamos y Moisés merece este reconocimiento tanto de su familia personal como laboral. Fue una idea que se me ocurrió hace unas semanas y hoy la pudimos concretar”.