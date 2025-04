Las dos Cassandras: Estreno en el Foro Lucerna con Majo Pérez y Vicky Pérez

Desde el pasado 9 de marzo, el Foro Lucerna se convirtió en el escenario ideal para recibir una obra de teatro que ha cautivado a audiencias internacionales y que ahora llegó a México: “Las Dos Cassandras”. Escrita por las aclamadas autoras canadienses Amy Nostbakken y Norah Sadava, la obra tendrá funciones hasta el próximo 18 de mayo.

Estreno de “Las dos Cassandras” en el Foro Lucerna ¿De qué trata?

“Las Dos Cassandras” nos presenta a Cassandra, una mujer de 40 años que, tras la muerte de su madre, se enfrenta a un profundo conflicto interno. La familia espera que ella hable sobre su madre en el funeral, que, por cierto, también ella debe organizar. Pero Cassandra está afónica, ha perdido la voz. Y ese es solo el menor de sus problemas, pues se da cuenta de que, al intentar escribir sobre su madre, está en realidad escribiendo sobre ella misma. Al adentrarse en sus recuerdos, enfrentará en su mente el conflicto entre las dos Cassandras: entre la mujer progresista y la mujer tradicional; entre madre e hija; entre lo que ella realmente quiere y es, y lo que los demás quieren y esperan de ella.

Esta obra es protagonizada por Vicky Araico y Majo Pérez, con quien TVNotas platicó y nos dijo: “Esta obra fue ganadora del premio a Mejor Obra por la Asociación de Críticos Teatrales de Toronto en 2016, y nos invita a reflexionar sobre las contradicciones que habitan en cada uno de nosotros y las expectativas sociales que moldean nuestra identidad”.

Las dos Cassandras, obra de teatro / Cortesía

¿Quién es Majo Pérez?

Majo también nos comentó: “Este proyecto llegó a mí por Vicky Araico, que desde 2023 me invitó. Me dijo '¿quieres ser mi compañera de este viaje?’ y no dudé en decir que sí porque es una súper actriz. Todavía recuerdo que en ese momento me dijo ‘aparta marzo de 2025' y las cosas se fueron dando de manera tan maravillosa. Ambas interpretamos a Cassandra. La obra dura 1 hora 10 minutos, pero es muy cansada porque es teatro muy físico y es como si fuera un monólogo porque, aunque seamos dos actrices, estamos a tiempo todo el tiempo con la energía y la sincronización”.

Majo viene de haber sido una de las protagonistas de la obra “Cabaret” y llega en un momento muy pleno de su carrera profesional: “He descubierto cosas de mi interpretación que me tienen encantada. Yo venía de una escuela de teatro musical, todo muy coreografiado, y ahora he experimentado otros terrenos. Ya llevo más de 15 años de carrera desde 2009 que hice ‘Qué plantón’ y ha sido de mucho gozo y satisfacción. No ha sido fácil, me ha costado, ha habido momentos de frustración, de querer tirar la toalla, pero todo ha valido la pena”.

Las dos Cassandras, obra de teatro, con Vicky Araico y Majo Pérez / Cortesía

Dónde se presenta “Las dos Cassandras” y horarios de las funciones

“Las Dos Cassandras” se presenta en el Foro Lucerna en la calle Lucerna 64, colonia Juárez.

Cada semana dan funciones, de viernes a domingo en estos horarios: