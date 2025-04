Business Suite': Reflexión y humor en el mundo corporativo en el teatro con Fabián Corres

En la habitación de un hotel, durante la última noche de una convención de negocios, tres vendedores de una empresa de lubricantes industriales aguardan con expectación la posibilidad de concretar una importante venta con un empresario. La espera se convierte en una noche en la que estos hombres se ven inmersos en una serie de conflictos éticos y personales, poniendo a prueba su lealtad e integridad. Esta es la trama de la obra de teatro ‘Business Suite’.

¿De qué trata la obra de teatro ‘Business Suite’?

‘Business Suite’ es una obra que, a través de diálogos incisivos y un humor satírico, aborda temas como la ambición, la rivalidad y la complejidad de las relaciones humanas en el competitivo mundo corporativo. La trama plantea al espectador una pregunta fundamental: ¿Es posible mantener la ética intacta frente a las presiones del éxito profesional?

Pepe del Río, Fabián Corres y Miguel Ángel Padrón son el reparto de la obra de teatro ‘Business Suite’ sobre la ética en el mundo corporativo. / Cortesía

La obra explora las complejidades de las relaciones interpersonales en el entorno empresarial. La aparente simplicidad de la trama permite profundizar en las tensiones emocionales y éticas de sus protagonistas:

Alan: Un veterano de ventas cínico y ácido.

Rob: Un joven conservador y cristiano que se inicia en el mundo corporativo.

Tony: Un vendedor cansado y desencantado que anhela la jubilación.

Mira: Sian Chiong se une a la obra de teatro “Clue, el juego de la sospecha” con tres personajes

Montaje, producción y reparto de ‘Business Suite’

‘Business Suite’ sitúa al espectador frente a una reflexión sobre las dinámicas de poder impuestas por el entorno corporativo y cuestiona la trascendencia de los vínculos humanos en este contexto.

El montaje de la obra de teatro está diseñado para crear una atmósfera de cercanía e intimidad con el público, destacando el hiperrealismo del espacio escénico: una suite de hotel de Saltillo, Coahuila en los años 90. Este diseño busca subrayar la artificialidad del éxito y la desconexión emocional que puede existir en ese entorno.

‘Business Suite’ es una obra de Roger Ruff en la dramaturgia, con traducción y dirección de Samuel Sosa. El elenco está conformado por:



Pepe del Río

Fabián Corres

Miguel Ángel Padrón

No te pierdas: ¿Sabes quiénes hacen las voces de tus personajes favoritos de programas de televisión, series y películas?

‘Business Suite’ es una obra de teatro en la que con humor se aborda la ética en el mundo corporativo. La protagonizan Pepe del Río, Fabián Corres y Miguel Ángel Padrón. / Cortesía

Al respecto, platicamos con Fabián Corres, quien nos dijo: “Tengo muchos años de conocer al director Samuel Sosa. Me habló de esta obra, me dio el texto a leer y me fascinó. Tenía mucho tiempo de no leer una historia que me atrapara tanto, y es que ‘Business Suite’ tiene una gran riqueza en sus personajes, tiene un lenguaje muy aguerrido”.

Sobre su personaje, Fabián comentó: “Yo encarno a Alan, y en mi mente, corporalidad e identidad estoy jugando un poco con la imagen de mi padre y mi mejor amigo, ambos muertos. Para mí es muy satisfactorio recrear este tipo de cosas”.

De sus compañeros mencionó: “Pepe es 10 años más grande que yo y es un buen hombre que te crea una sensación de paternidad constante, mientras que Miguel es un chico encantador. Es de sus primeros proyectos y se desenvuelve de una manera muy profesional”.

Horarios de funciones y costo de los boletos de la obra de teatro ‘Business Suite’

‘Business Suite’ se presenta del 16 de abril al 2 de junio en el teatro El milagro, con funciones:



Jueves y viernes a las 20:00 h.

Sábados a las 19:00 h.

Domingos a las 18:00 h.

El precio de entrada es de $300.

Podría gustarte: Mi hado: Una comedia irreverente que desafía las relaciones tóxicas