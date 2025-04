¿Sabes quiénes hacen las voces de tus personajes favoritos de programas de televisión, series y películas?

En México uno de los más reconocidos actores de doblaje es René García, cuya versatilidad lo ha llevado a dar voz a personajes icónicos como Vegeta en ´Dragon Ball Z´, Stewie Griffin en ´Padre de familia´, además de ser la voz oficial en español de Michael Keaton.

¿De qué trata su espectáculo?

Con 50 años de carrera, René García es una figura clave en el mundo del doblaje en Latinoamérica. Y ahora presentó el espectáculo unipersonal ´Las voces en mi cabeza´, con las diversas voces que le han acompañado. Además, un espectáculo visual que pretende conectar con el público en muchos sentidos. La historia está contada al revés, desde el comienzo

Las presentaciones tuvieron lugar el 5 de abril a las 8 de la noche, y el 6 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro Jorge Negrete (Ignacio Manuel Altamirano 126, San Rafael, colonia Cuauhtémoc.

¿Cómo empezó a hacer doblaje?

Al respecto platicamos con René, quien nos dijo: “Yo empecé a los 4 años en el teatro y qué mejor que ahora volver a él. Cuento mi vida, cómo llegué a todas las voces que he hecho y que son muy populares. Es como un stand up, monólogo, pero con números musicales”.

Sobre cómo entró al doblaje nos dijo: “Yo participé de niño en 1980 en la telenovela ´El hogar que yo robé´ y ahí conocí a un actor de este ramo y me llevó, y desde ahí no he parado porque posteriormente vino ´Dragon Ball Z´ que fue un suceso y la locura.”

Es la voz recurrente de Michael Keaton, a quien ya pudo conocer

De Michael Keaton es la voz recurrente desde hace muchos años, y en el 2024 lo dobló en ´Beetlejuice´: “En el estreno de esta cinta estábamos en una sala VIP y él pasó a saludarnos a todos y fue maravilloso”. También ha hecho las voces de Hugh Grant, el Batman de Ben Affleck y Keanu Reeves en Matrix.

Le preguntamos si el doblaje es bien o mal pagado y nos comentó: “De unos años para acá creo que ya es muy bien valorado. La gente ya tiene deseo de saber quiénes somos. He ido a convenciones mundiales donde te tratan como estrellas. Antes todo era muy anónimo y sólo tus papás sabían que tú habías hecho el doblaje de ese programa o esa película”.

Y agregó: “La labor de doblaje no es sencilla. No sólo tienes que reinterpretar algo que ya está hecho, sino que le tienes que poner todo lo que tiene ese personaje, el carácter de la voz, para crear esa magia de que el personaje está hablando en español. Desgraciadamente la industria se quedó en los tabuladores viejitos y ha sido muy difícil alcanzar lo que se debería pagar realmente. No se cobra mal, pero aún cuesta mucho trabajo poder vivir del doblaje”.

Durante la primera función, la del 5 de abril a las 8 de la noche invitó como padrinos a Mario Castañeda y Humberto Vélez, quien es muy popular por haber sido la voz de Homero Simpson.