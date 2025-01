Ema Pulido se postula para participar en La casa de los famosos: ¿Duraría dos horas o meses?

‘La casa de los famosos México’ 2024 se convirtió en el programa más exitoso por segundo año consecutivo. Uno de los factores clave para captar el rating es la selección de sus habitantes: polémicos, divertidos, extrovertidos, extravagantes, cínicos, intolerantes, amorosos, sensuales. Si alguien ha sido polémica por su carácter, sus opiniones y calificaciones en los realities de baile, como en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, es Ema Pulido, quien nos reveló que, si la invitan a participar, aceptaría.

Ema Pulido está dispuesta a participar en La casa de los famosos México

La ‘jueza de hierro” que participó en octubre pasado en “Las estrellas bailan en Hoy” con un look irreconocible, respondió a TVNotas:

“Sería divertido. Me encantaría porque sería una experiencia. uf, a lo mejor con gente que me cae muy mal o que me cae muy bien. Sería interesante saber cuánto duro: si dos horas o meses, no sé”.

En cuanto a si sería capaz de soportar horas encerrada, sin ver a nadie más, sin teléfono, desconectada del exterior afirmó: “Mientras me vea yo y esté a gusto conmigo, estaría padre. Creo que lo que no aguantaría de La casa es la porquería humana y la porquería física. Que sea gente cochina, apestosa, mugrosa, que huela mal, que no sea limpia, eso sí, no lo soporto. La porquería interna que sí abunda mucho, que la gente no sea honesta. Hay mucha gente que lo que busca es la fama y para tenerla no les importa matar o hacer lo que sea con tal de tener la fama, como que da flojera tratar con esa gente, pero también hay personas muy lindas, de las que puedes aprender y te pueden ayudar a mejorar”

“Según yo no soy una villana. Soy un bombón, pero me gustan las cosas derechas, naturales, la gente que es neta. Hay muchas cosas que me encantan. Si no las tengo, me pongo como fiera y soy tremenda. Desde niña me ha pasado, me han hasta querido amen... con una pis... Estoy tan enojada que esa pis... se las hago a un lado y les grito y les torno, porque traigo la adrenalina muy fuerte. Tengo un carácter muy fuerte. Me molestan las injusticias, la falta de respeto, la falta de valores que estamos perdiendo. Eso sí, me puede hacer enojar mucho”.

Ema Pulido deja el cabello rojo ¡Estrena cambio de look! / Instagram: @emapulido

Ema Pulido conoce a la gente por cómo baila

Los participantes de los concursos de baile han considerado a Ema Pulido como una jueza muy ruda, implacable. Ella ha causado mucha polémica con sus opiniones y calificaciones. Viene de la vieja escuela y no le gusta la indisciplina ni la mediocridad.

“A la gente la conoces bailando. La conoces grueso, porque tienes un lenguaje cuando te mueves, cuando bailas, cuando miras, cuando todo. Es un lenguaje en el cual puedes saber cómo son”.

