Ludwika Paleta ganó su primer Ariel, ¿pensaron que era muda?

En la película ‘Todo el silencio’, Ludwika interpreta a “Lola”, una mujer sorda y lesbiana. La actriz de origen polaco se dijo feliz por la experiencia y la respuesta del público, además por haber ganado el premio Ariel después de 35 años de carrera. Nos contó lo mucho que aprendió de la comunidad sorda.

“Me siento muy feliz de que mi trabajo se vea y se reconozca. Esta película conectó mucho con la gente en muchos festivales. Diego del Río (el director) y yo recorrimos muchos países y hubo una respuesta de mucho amor a la película. En otros países las personas que no me conocen no sabían que quien presentaba la película era la actriz. Pensaban que yo era una sorda haciendo el personaje. Fue el piropo más grande”.

“El reto más grande fue encontrar la voz de ‘Lola’. No imitar a nadie. Encontrar mi voz de la forma más genuina y respetuosa para una comunidad”. Ludwika Paleta

Ludwika Paleta / Liliana Carpio, IG: @ludwika_paleta @diegodelriog

Ludwika Paleta entrevistó a un actor sordo para su personaje

“Tuve pláticas con Askur Meade, un actor sordo oralizado (que tiene expresión oral). Le hice muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay unos sordos que solo hablan lenguaje de señas y otros que están oralizados? Es interesante conocer estas diferencias. ¿Cómo es para los sordos que deciden oralizar? Porque los sordos no son sordomudos y, a menos que tengan una condición que lo impida, todos tienen la capacidad de hablar, de encontrar una voz. Pero como no escuchan no resulta fácil. Aprender cómo lo hacen cuando les enseñan, encontrar el sonido, cada sonido en diferentes lugares del cuerpo, dependiendo de las vibraciones, eso fue un gran reto”.

“Tengo una trayectoria de 35 años. He aprendido tantas cosas. Han sido miles de enseñanzas. Años de escuchar a los compañeros decir cosas y aprender de su ejemplo. Verlos cómo se comportan en el set. Cómo llegan temprano, se aprenden sus textos y siguen siendo humildes”.

“Lo que más disfruto del cine es vivir por un rato en la vida de otros personajes”. Ludwika Paleta

Finalmente, habló sobre el trabajo de su hijo Nicolás en Nadie nos va a extrañar: “Él ya agarró su caminito. En algún momento pensé que no iba a ser actor, pero él solito agarró camino y estoy muy orgullosa”.

Ludwika es una de las actrices mexicanas más reconocidas y ahora la podemos ver en la serie ‘Madre solo hay dos’ de Netflix

En 1989, a los 11 años, debutó en la telenovela Carrusel como “María Joaquina”.

Hizo la telenovela El abuelo y yo (1992) junto a Gael García Bernal.

Después decidió tomar un descanso de la actuación para estudiar en Europa.

A su regreso, protagonizó telenovelas como La querida del Centauro (2016).

Fue nominada al Ariel como Mejor actriz por Rumbos paralelos (2017).

En teatro participó en No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y Un dios salvaje, por mencionar algunas.

Recientemente incursionó en la producción teatral con Los hijos también lloran.

