María Aura y Plutarco Haza protagonizan ‘Le cambio su vieja por una nueva’, ¡una obra de teatro imperdible!

La obra de teatro titulada, ‘Le cambio su vieja por una nueva’, es una comedia teatral que aborda las relaciones de pareja, el divorcio y las diferencias generacionales con humor.

La trama se centra en una pareja de cuarenta que se separa, y la esposa sugiere una cena para conocer a la nueva pareja de su exmarido, que es mucho más joven.

María Aura y Plutarco Haza en ‘Le cambio su vieja por una nueva’

Entrevistamos a los protagonistas de la historia, María Aura y Plutarco Haza, este último mencionó:

“Estamos con la obra ‘Le cambio su vieja por una nueva’, comedia que escribió Alonso Barrera director y dramaturgo de Querétaro; esposo de María Aura, y me invitaron para que comenzáramos la gira en Guadalajara y ahorita vamos a Hermosillo, Xalapa, Veracruz, Texcoco, Nicolás Romero para poder llevar a la gente diversión y eso es lo que más necesita”.

Elenco de la obra Le cambio su vieja por una nueva / Instagram: María Aura

¿Cómo es el personaje de Plutarco Haza en ‘Le cambio su vieja por una nueva’?

El actor compartió un poco e su personaje: “Es una pareja que deciden separarse porque ella no quiere tener hijos y él sí. Mi personaje llamado Sergio no está de acuerdo con eso a pesar de que se aman. Años después se reencuentran en un café porque Sergio le dice a María que ya tiene una relación con alguien y ella trata de ser abierta y madura y le dice que quiere conocerla. Cuando llega al café se da cuenta que es una chavita 25 años menor que el, y a ella le pega en el ego donde planea una venganza. Ahí empieza la comedia y los enredos”.

¿De qué trata la obra ‘Le cambio su vieja por una nueva’?

Plutarco habló que en la obra se tocó un tema muy actual:

“Siempre se ha visto esto que un hombre mayor ande con una mujer más joven, pero también el tema de la obra con la venganza de María, sobre todo que las mujeres porque a un hombre que anda con una chavita se le aplaude y porque una mujer que anda con un chavito se le señala. Es muy interesante la discusión que se vuelve y el público como se mete, donde hay quien apoya mi personaje y hay quien apoya a María. Tiene todos los ingredientes que una buena obra debe tener”.

“Es una obra que no espera que tomes partido, si no que tengas tu propio criterio y se crea un debate mucho más sincero”.

Además, platicamos con la actriz, María Aura y comentó: “Es una obra escrita y dirigida por Alonso Barrera, mi esposo. Hicimos el proyecto juntos, pensando en qué queríamos hablar y encontramos este tema muy actual, donde por desgracia algunos hombres cambian a su vieja por una nueva”.

Elenco de la obra Le cambio su vieja por una nueva tras bambalinas / Instagram: María Aura

La cuestionamos si en algún momento de su vida ha vivido algo así:

“Por fortuna nunca me ha tocado vivir algo así. Por si las dudas, me estoy curando en salud. Alonso y yo hemos hecho varias obras juntos; cuando nos íbamos a casar, hicimos una obra que se llamó ‘Mujeres con aura’, la cual trató de cuatro amigas en una despedida de soltera. Luego cuando estábamos embarazados de nuestra segunda hija, realizamos la obra que se llamó ‘Mamacitas Night’, donde se tocó el tema de las dificultades de ser mamá”.

“Y ahora le pregunté a Alonso: ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué escribiste ‘Le cambio su vieja por una nueva’? Y nos reímos mucho. Por eso nos estamos curando en salud (ríe). La relación que tenemos es mucho más valiosa que cualquier aventura”, concluyó.