¿Christian Nodal le será infiel a Ángela Aguilar? Maryfer Centeno responde

Maryfer Centeno, reconocida grafóloga y experta en lenguaje corporal, examinó el comportamiento de Christian Nodal tras el lanzamiento de un nuevo tema por parte de su ex pareja, la cantante argentina Cazzu. Muchos usuarios han interpretado la canción como una clara indirecta hacia la relación entre Nodal y su esposa, Ángela Aguilar.

Aunque ‘la Joaqui’, cantante y amiga de Cazzu confirmó en su cuenta de Tiktok que la canción ‘Con otra’ se escribió antes de Ángela Aguilar y Christian Nodal fueran pareja.

“A veces es mejor hablar desde el saber; y no desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco, en el que lleva más de un año trabajando”, dice ‘La Joaqui’ en Tiktok.

Sin embargo, las especulaciones que aseguran que esta canción le advierte a la hija de Pepe Aguilar que Nodal le será infiel, no han parado.

Frente a estas especulaciones, Maryfer Centeno examinó a Christian Nodal y sugirió que podría estar siendo infiel a su esposa, Ángela Aguilar con quien se casó apenas hace unos meses.

Ángela Aguilar y Nodal

Maryfer Centeno cree que Christian Nodal podría serle infiel a Ángela Aguilar

La experta en lenguaje corporal y grafología, Maryfer Centeno, compartió un video en sus redes sociales donde analiza ciertos comportamientos del cantante Christian Nodal que, según ella, podrían indicar una tendencia hacia la infidelidad.

Centeno explicó que, según su análisis, una persona que ha sido infiel en el pasado suele repetir ese comportamiento. Esto puede deberse a factores como la inseguridad, la necesidad de reafirmación personal o una constante búsqueda de novedad.

En el video, Maryfer Centeno señala que tanto la personalidad como el historial de Nodal presentan características que lo podrían hacer susceptible a caer en la infidelidad.

“La realidad es que sí. Las personas que son infieles parecen seguir un patrón,” afirmó Centeno. Además, la especialista agregó que este tipo de conducta suele reflejar una insatisfacción interna que lleva a la persona a buscar recompensas fuera de su relación.

“Si tú quieres por apego, por inseguridad, por buscar constantemente esta reafirmación, esta novedad. Es tanta la inseguridad de algunas personas, que para estarse probando a sí mismas tienen que recurrir a estas conductas, que son buscar esta motivación,” Maryfer Centeno

Christian Nodal se habría burlado de Cazzu

¿Christian Nodal responde a Cazzu?

Recientemente, Christian Nodal decidió responder a algunos comentarios de sus seguidores en redes sociales, especialmente tras promocionar su nuevo tema ‘El amigo’.

Mientras muchos celebraron su lanzamiento con entusiasmo, otros aprovecharon para dejar comentarios sobre la canción de su ex pareja, Cazzu, la cual has sido un éxito en Youtube con más de 9 millones de vistas.

Una usuaria comentó: “No señor Nodal, ahorita estamos con TE VA A ENGAÑAR,” en referencia al tema de Cazzu.

Nodal no tardó en responder:"Yo ando con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar de El amigo! Jajajaja,” escribió Nodal.

