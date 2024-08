Hijo mayor de Pepe Aguilar confiesa por qué su papá no lo apoya como a sus otros hijos ¿Le dio la espalda?

A lo largo de su exitosa carrera, Pepe Aguilar ha sido transparente sobre su vida familiar, dado que ha mostrado el crecimiento y desarrollo de sus cuatro hijos: Emiliano, Aneliz, Leonardo, y Ángela Aguilar. Sin embargo, meses atrás reconoció que la relación con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, no atravesaba su mejor momento.

Pese a las diferencias y los desafíos en su relación, Pepe Aguilar dejó claro que siempre estará disponible para su hijo y que las puertas estarán abiertas para él.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar juntos / Instagram: @pepeaguilar_oficial

No te pierdas: Esposa de Adrián Marcelo se pronuncia a sus fuertes discusiones con Arath de la Torre y Gala Montes en LCDLFM

“Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere (...) es su rollo, él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y hay están las puertas abiertas”. Pepe Aguilar

Recordemos que Emiliano es fruto de la relación entre Pepe y la cantante Carmen Treviño. Por esta razón, el ahora rapero no estaría muy unido con su padre. Además, que él decidió inclinarse a la industria del rap, a diferencia de sus hermanos, Ángela y Leonardo, quienes cantan regional mexicano.

Emilio Aguilar / Instagram: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Mira: Maluma denuncia que fue víctima de lamentable robo en evento de Medellín: "¡Qué ratas!”

Emiliano Aguilar revela por qué su papá, Pepe Aguilar, no lo apoya como a sus hermanos

En esta ocasión, Emiliano habló más acerca de su relación con su padre, así como las razones por las que Pepe no lo apoya, tal como lo hace con sus hermanos.

Mediante una entrevista en el pódcast ‘Gafe 423’, el joven dio a conocer que se ha enfrentado a fuertes problemas económicos. Incluso, ha tenido que suplicar que no lo corran del lugar en donde renta por no haber pagado en dos meses.

Emiliano no habla con su papá / Univision

“Me he hincado con la señora de la renta, de que la he perreado carnal, cosas así, diciéndole que por favor no me corra, porque no había pagado en dos meses, porque no tenía feria. Hincado para que no me corriera”, dijo Emiliano.

A raíz de esta confesión, Aguilar externó las razones por las cuales el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ no lo ha apoyado económicamente.

“Fue por mi ego, por no querer pedirle nada, pues a mi papá, porque yo me la quiero armar yo solo como esto, o sea como lo del rap”. Emiliano Aguilar

Agregó: “Yo con mi papá ahorita, o sea le da likes a los reels que pongo, pero actualmente así que haya tenido una conversación así bien y todo ese rollo, pues realmente no, porque yo estoy bien enfocado en lo mío, en lo que estoy haciendo”.

Emiliano Aguilar / Instagram: @emiliano.taguilar

Te puede interesar: Salma Hayek sufre accidente en la playa de Ibiza

¿Emiliano Aguilar buscará a su papá para pedirle ayuda económica?

Finalmente, Emi dejó claro que él buscará trascender por sí solo. Sin embargo, reiteró el gran respeto que tiene por Pepe. Aseguró que algún día el cantante lo felicitará por su éxito.

“Mi papá y yo somos iguales en el sentido del orgullo, creo que somos iguales. O sea de que: ‘Yo no te voy a hablar y yo tampoco’. Pero, no es porque sea una mala persona, yo a mi papá lo quiero un chin... y la neta mi papá es una persona respetable para mí, más allá de ser cantante, como padre le tengo un chin... de respeto, mis respetos, no más que ahorita quiero hacer esto yo solo, y siento que algún día me va a echar un grito y me va a decir: ‘Felicidades.’”, concluyó.

Emiliano Aguilar / Instagram: @emiliano.taguilar @pepeaguilar_oficial

Al momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de su hijo mayor, Emiliano Aguilar.



Así lo dijo Emiliano Aguilar: